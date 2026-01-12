La lotta al maschile sovra esteso e l’impoverimento lessicale, ovvero il trumpismo in-culturale                                                                           

Dall’abolizione della lingua latina alla Scuola media in poi, in Italia si è assistito ad un costante impoverimento lessicale della lingua nazionale, che ha subito ferite laceranti sia sul piano semantico che ortografico, per gli effetti anche del notevole contributo offerto dai talk shows ( fucine d’ignoranza e odio) e dalle applicazioni di Internet:, in primis Facebook. Cosicché, come mostrano alcuni esempi a seguire, sempre più spesso si sente a scuola, in televisione etc. parlare “stonato”, massacrando le preposizioni articolate, come ad es.: ai/ dai/ dei/ Stati Uniti d’America, anziché: agli, dagli, degli Stati Uniti (in quanto davanti ad “S” impura). Nei ” talk” ( che, forse, sarebbe saggio sostituire con corsi di rialfabetizzazione culturale alla Alberto Manzi) abbiamo, sempre più spesso, un cattivo uso dei verbi intransitivi, che diventano inopinatamente transitivi e addirittura riflessivi: “ Fatemi dire solo questa cosa e poi mi taccio”; “Io mi auspico che l’Italia vinca la partita” ecc. “Mia mamma … (anziché la mia mamma, o mia madre …)”. Molto di moda in televisione è la sostituzione del pronome “tu”(soggetto), con “te” (complemento): “come dici te”. Poi “al di là …” invece di “di là dal …” Si è sentito pure qualcuno che ha affermato di “aver soccombuto” (errore gravissimo, perché “soccombere” è un verbo difettivo, che non ha il passato). Si ode anche dire dai commercialisti di aver “disdettato”, anziché disdetto un appuntamento, un contratto ecc Di questo corollario fanno parte anche “ essere in conflitto d’interesse”, invece di conflitto di interessi. A proposito di verbi, come non ricordare un attuale ministro che, alcuni anni fa, in un programma di punta de “La7” spiegò alla lavagna che: “(…) immigrato è il gerundio del verbo immigrare” (sic!). E quello che, stressato dalle molte crisi aziendali che è tenuto a risolvere, va in sinchisi lessicale e sintattica con punte dislessiche, stravolgendo la fonematica? Non mancano le donne “incinta”, anziché incinte (l’aggettivo richiede l’accordo grammaticale al plurale).

Di gran moda anche: “da quando sono piccolo/a”, pronunciato da persone di mezz’età, e “piuttosto che”, invece di oltre che. Molto gettonate sono anche le “problematiche” ( al posto dei problemi). E, su questo piano, l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Ma ora analizzeremo i più frequenti luoghi comuni, per lo più appannaggio dei politici, una volta entrati in carica: “Sarò il sindaco di tutte e di tutti”, ignorando, evidentemente, che “tutti” è già un iperonimo e non può esserlo di un altro iperonimo. Questa frase, sempre più ricorrente anche negli spettacoli televisivi, fa pendant con quello che dicono gli artisti, che salutano il pubblico dicendo: “Buonasera/Buongiorno/Buonanotte a tutti e a tutte” (stesso caso di prima), convinti di non far torto a nessun genere, all’insegna di quello che con un anglicismo forzato, insignificante chiamano politically correct. Siamo alla follia pura. Dimenticavo chi scrive “qual’ è”, (anziché qual è), e fa il plurale e il femminile con “gli” : “erano affamati e gli abbiamo dato da mangiare”, (invece di … abbiamo dato loro da mangiare). Ma le “pietre d’inciampo”, si fa per dire, non si fermano qui, perché il lessico quotidiano si arricchisce senza soluzione di continuità. Prova ne sono: “un attimino”( diminutivo di un attimo; ma quanto diavolo dura questo infinitesimale lasso di tempo?)”; cosa? “ ( invece di: che cosa?); “a secondo” (invece di a seconda); “a gratis” (invece di gratis); “ se vieni o meno” ( anziché: se vieni o no); “assolutamente” ( si o no?). Un deputato della maggioranza di governo ha affermato : “ Abbiamo messo dei miliardi per la Polizia e le forze dell’ordine” ( ma la Polizia che forza è?, del disordine? ). Poi, tutti dicono nelle elencazioni di persone, ad es.: “Dante”, Boccaccio, Petrarca ecc.” ( ignorando che etc. o ecc. sono abbreviazioni di et cetera: eccetera, che in latino significa: e altre cose), anziché et. al. (et alii, che significa: ed altri); “tipo” per dire simile. Ma l’aggettivo più gettonato è:”incredibile”. Il suo impiego è ad altissima frequenza, seguito da “inaccettabile”.

E l’elenco potrebbe continuare all’infinito, senza risparmiare neppure le alte cariche dello Stato. Ad es. la premier Meloni, che odia la forma femminile della sua carica, ha emesso una circolare interna agli uffici governativi, che obbliga i suoi sottoposti a designarla verbalmente e graficamente come “il presidente, oppure il Premier Meloni”, ad onta di tutte le lotte di emancipazione femminile, portate avanti, negli anni, dai movimenti femministi. Per par condicio, c’è da dire che neppure il Presidente della Repubblica Mattarella è indenne da scelte lessicali improprie. Infatti, nel discorso alla nazione di fine anno, egli esordisce sempre dicendo: “ Cari concittadini e concittadine …”. In realtà, più correttamente, dovrebbe dire sic et simpliciter: “Cari connazionali …”, perché altrimenti si rivolgerebbe, letteralmente, solo ai cittadini del luogo da dove sta parlando ( nella fattispecie, Roma). Insomma, non si salva nessuno in questo baillame linguistico, alimentato dalla furia di voler abolire a tutti i costi il cosiddetto “maschile sovraesteso”, che sta procurando gravi ripercussioni sul piano morfosintattico della lingua nazionale, convertendo de facto l’eufonia dell’idioma del ”Paese dove il sì suona” in pura cacofonia: il de profundis del parlare forbito. Che l’Accademia della Crusca intervenga al più presto a fermare questo scempio, prima che la sindrome di Trump, che consiste nel conoscere solo un centinaio di vocaboli, compresi i sinonimi e i contrari ( a fronte di un patrimonio lessicale di circa 200000-250000 lessemi), si radichi in Italia in modo irreversibile, e dell’italiano rimangano solo i “diciamo”, i “niente” e i “cioè”: intercalari tipici di chi non ha molte … parole, ma tanta crusca!

Prof. Domenico Calderone