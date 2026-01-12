Assalti ai bancomat nel Potentino, è una vera guerra. Nuovo episodio la scorsa notte, presa di mira la filiale BPM di Rapolla

Ancora assalti ai bancomat nel Potentino e sicurezza sempre più minata da queste bande di criminali che seminano terrore. In piena notte, un gruppo organizzato ha colpito la filiale della BPM situata nel centro di Rapolla, nel Potentino, in via Melfi. Utilizzata la solita tecnica della ‘marmotta’ con ben due esplosioni e la sottrazione dell’impianto bancomat.

Almeno tre le persone che sarebbero state viste, fuggire poi a bordo di una Volkswagen di colore nero. I Carabinieri della Compagnia di Melfi si sono immediatamente attivati e hanno intercettato l’auto, dando via a un inseguimento. Ma la banda ha utilizzato i chiodi a tre punte e ha forato durante la fuga gli pneumatici alle auto dei militari dell’Arma.

I banditi avevano il volto travisato. E’ questo il primo assalto del 2026 in Basilicata. Il bottino è in fase di quantificazione mentre sono tanti i danni causati alla struttura e alla filiale.

L’auto durante la fuga di è diretta in direzione Puglia, imboccando la Strada Statale 93 in direzione Canosa.

Claudio Buono