La valorizzazione della Torre di Satriano in Tito: ricerche, progetti, prospettive. Iniziativa il 14 gennaio

Un momento per fare il punto sulla valorizzazione della Torre di Satriano in Tito, candidata al Premio Nazionale “Riccardo Francovich” per il miglior museo a tematica medievale: è questo il focus al centro dell’incontro che si terrà mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Comune di Tito (Pz). Il premio è istituito dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) ed è intitolato alla memoria del professor Riccardo Francovich, conferito al museo o parco archeologico italiano che, a giudizio dei propri Soci e dei cittadini partecipanti alla votazione (possibile online dal sito del premio), rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed efficacia nella comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non specialisti. Durante l’incontro saranno esposti i risultati delle ultime ricerche archeologiche, presentate dalla direttrice dello scavo archeologico, la Prof.ssa Francesca Sogliani (Università degli Studi della Basilicata), coadiuvata dalla vice-direttrice, la Dott.ssa Brunella Gargiulo ed effettuate ad opera di studenti e studiosi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e dei corsi di studio dell’Università degli Studi della Basilicata (su concessione SABAP Basilicata – MiC n.933 del 26/06/2024). Le indagini archeologiche sul sito fortificato medievale supportate, ormai da oltre un decennio, dal Comune di Tito, si svolgono dal 2024 nell’ambito del Progetto PRIN My-FORTLANDS, e anche nel 2025 sono state affiancate, per il quarto anno consecutivo, dall’équipe francese dell’Università di Rennes II, coordinata dal prof. Dominique Allios, professore di Archeologia Medievale nell’Ateneo francese.

L’incontro verterà anche sulla presentazione del video “Radici Verticali” che racconta la creazione dell’opera omonima dell’artista campano Graziano Riccelli (Avellino, 1998), realizzata nell’ambito del progetto RESTARE (RESidenze Territoriali ARcheologiche artistichE), a cura di Fiorella R. Fiore, promosso dal Comune di Tito, supportato dal GAL Percorsi, in collaborazione con il LAP Laboratorio di Arte Pubblica, la Pro Loco “Gli Antichi Portali” e la partecipazione della Scuola di specializzazione in Beni archeologici di Matera (SSBA). L’opera, nata da una progettualità realizzata con gli studenti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (ABANA) coinvolti nell’ambito delle attività del Corso di Videoinstallazione della Prof.ssa Elisa Laraia, anche nella veste di Direttore del LAP Laboratorio di Arte Pubblica, e con gli studenti della Scuola di specializzazione in Beni archeologici di Matera (SSBA) dell’Università degli Studi della Basilicata, è stata realizzata al termine di una residenza artistica durante la campagna di scavo 2025, supportata dal Comune di Tito. Grazie alla mediazione data dagli archeologi sulla storia del sito, ma anche sulla metodologia di ricerca, Riccelli ha elaborato una proposta concettuale in cui il contesto naturale e i materiali organici (rigorosamente del territorio che circonda il sito) sono divenuti protagonisti di un’opera che evidenzia il ruolo fondante della conoscenza archeologica per l’identità stessa di una comunità.

Interverranno durante l’incontro Fabio Laurino, Sindaco del Comune di Tito; Francesca Sogliani, Prof.ssa di Archeologia Cristiana e Medievale UNIBAS e Direttrice delle indagini archeologiche; Brunella Gargiulo, Prof.ssa a contratto di Numismatica e di Archeologia degli insediamenti rupestri dell’ Università degli Studi della Basilicata; Mariadelaide Cuozzo, Prof.ssa di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università degli Studi della Basilicata; Fiorella R. Fiore, Storica dell’arte, PhD, curatrice del progetto RESTARE; Elisa Laraia, Prof.ssa dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli – Direttrice LAP, Laboratorio Arte Pubblica; Graziano Riccelli, Artista della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; Caterina Salvia, Presidente GAL Percorsi; Maria Giovanna Salvia, Presidente della Pro Loco Tito “Gli Antichi Portali”.