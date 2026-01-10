L’acqua potabile nelle aree rurali di Vietri di Potenza: completati i lavori. Il sindaco Giordano: “Un risultato concreto, coperto circa il 90% del fabbisogno”

Il Sindaco Giordano: “Un risultato concreto, non uno slogan. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già lavorando per completare la rete e raggiungere il 100% del territorio comunale, perché nessuno deve restare indietro”

Da alcune ore, dopo oltre quarant’anni di attese, promesse mancate e silenzi, l’acqua potabile ha finalmente iniziato a scorrere nelle case di tante famiglie residenti nelle aree rurali di Vietri di Potenza. A darne notizia è il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, che sin dal suo insediamento con l’amministrazione comunale ha messo al primo posto questo progetto, riuscendo a intercettare i finanziamenti e a completare i lavori.

“Durante la campagna elettorale del 2017 assumemmo un impegno morale, prima ancora che politico, con molti nostri concittadini: un bene primario come l’acqua deve essere garantito a tutti. Perché l’acqua non è un favore ma un diritto fondamentale e come tale deve essere garantito a tutti, senza distinzioni. Abbiamo deciso di prenderci carico dei bisogni reali delle persone, trasformare gli impegni in fatti, restituire fiducia”, ha dichiarato Giordano.

Il Comune è riuscito a portare a termine i lavori dopo aver intercettato finanziamenti regionali ed europei (oltre 500mila €). Due gli interventi. Il primo da contrada Molinello con l’estendimento dell’acquedotto fino a contrada Croce, Carre, Chiusa Grande, Franco, San Vito e al plesso Porta della Lucania, e ancora contrada Monaca e Cammardà. L’altro intervento ha riguardato l’estendimento dell’acquedotto nelle contrade San Vito, Pedali, Pantone, Visciglieto, Pagliarone, Toppo Rotondo, Fontana Pellaro, Verdecanna e San Marco.

Per uno dei lotti, Acquedotto Lucano ha già proceduto all’attivazione delle forniture. Per il secondo lotto, dopo le necessarie operazioni di igienizzazione, il servizio sarà disponibile entro febbraio per tutti gli utenti che ne hanno già fatto (o faranno) richiesta.

“Abbiamo realizzato – ha aggiunto il sindaco Giordano – chilometri di nuove reti idriche, arrivando a coprire circa il 90% del fabbisogno. Un risultato concreto, non uno slogan. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già lavorando per completare la rete e raggiungere il 100% del territorio comunale, perché nessuno deve restare indietro”.

“Una politica che nulla ha a che vedere con l’ipocrisia di chi, negli anni, ha pensato solo a sé stesso e oggi vorrebbe persino impartire lezioni morali, magari frequentando e strumentalizzando anche luoghi sacri, dimenticando il valore del servizio alla comunità. Quello degli acquedotti è un fatto semplice solo in apparenza, ma che per molte persone rappresenta una conquista di civiltà, dignità e giustizia”, ha detto Giordano.

“Si tratta di un risultato frutto del lavoro silenzioso e concreto di tante donne e uomini che – ha concluso il Sindaco – ringrazio con sincera gratitudine: i consiglieri comunali, l’ufficio tecnico comunale, tutti gli uffici e gli operatori dell’Ente, i progettisti e direttori dei lavori, l’impresa esecutrice, l’Egrib, Acquedotto Lucano e i suoi collaboratori”.