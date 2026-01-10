Crollo casa ‘Leopardi’ a Brienza, ordinanza contingibile e urgente del Sindaco

Un crollo parziale di una struttura disabitata, situata nel centro abitato di Brienza, si è verificato nella giornata di ieri. Una situazione che ha portato il sindaco, Raffaele Collazzo, a dover adottare una ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di procedere successivamente – tramite i proprietari – alla messa in sicurezza dell’edificio pericolante.

La struttura è denominata casa ‘Leopardi’ ed è stata danneggiata durante il terremoto del 1980. E’ situata lungo Corso Umberto I nei pressi della curva prima della scuola elementare. La struttura si proietta con materiali verso l’esterno e con compromissione della stabilità delle parti residue. Per questo motivo il Sindaco ha adottato una ordinanza urgente, ordinando ai proprietari e/o aventi titolo, la messa in sicurezza dell’edificio e delle parti pericolanti, con opere provvisionali urgenti e successivi interventi necessari.

Nell’ambito del crollo non sono stati registrati danni a persone.

Claudio Buono