Crollo casa ‘Leopardi’ a Brienza, ordinanza contingibile e urgente del Sindaco

10 Gennaio 2026 nessun commento 1850 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Un crollo parziale di una struttura disabitata, situata nel centro abitato di Brienza, si è verificato nella giornata di ieri. Una situazione che ha portato il sindaco, Raffaele Collazzo, a dover adottare una ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di procedere successivamente – tramite i proprietari – alla  messa in sicurezza dell’edificio pericolante.

La struttura è denominata casa ‘Leopardi’ ed è stata danneggiata durante il terremoto del 1980. E’ situata lungo Corso Umberto I nei pressi della curva prima della scuola elementare. La struttura si proietta con materiali verso l’esterno e con compromissione della stabilità delle parti residue. Per questo motivo il Sindaco ha adottato una ordinanza urgente, ordinando ai proprietari e/o aventi titolo, la messa in sicurezza dell’edificio e delle parti pericolanti, con opere provvisionali urgenti e successivi interventi necessari. 

Nell’ambito del crollo non sono stati registrati danni a persone.

Claudio Buono

