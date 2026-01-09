Educazione e lotta diversificata al bullismo e cyberbullismo, siglato il Protocollo di intesa tra l’ATS del Progetto SHIELD e il Forum dei Giovani di Potenza

È stato ufficialmente siglato il protocollo di intesa tra l’associazione temporanea di scopo costituita dalle associazioni AIART di Potenza, Santa Maria della Rocca di Calciano e PLUG di Pignola, nell’ambito del Progetto SHIELD – Sistema hacking intelligenza per l’educazione e la lotta diversificata al bullismo e cyberbullismo, rappresentata da Loredana Albano, e il Forum dei Giovani del Comune di Potenza, guidato dal presidente pro-tempore Fabrizio Manna. L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare le azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani sui temi del bullismo, del cyberbullismo, del benessere digitale, della prevenzione dei rischi online e del sostegno psicologico. Attraverso una collaborazione sinergica e continuativa, le parti si impegnano a diffondere in modo capillare la piattaforma e lo sportello di supporto, valorizzandone il ruolo di presidio educativo e di ascolto nel contesto contemporaneo.

“Questo protocollo – ha dichiarato Loredana Albano referente dell’ATS del Progetto SHIELD – rappresenta un passo fondamentale per avvicinarci ancora di più ai giovani. Unendo competenze, energie e sensibilità possiamo costruire percorsi di prevenzione efficaci e una rete di supporto realmente accessibile”. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente del Forum dei Giovani di Potenza Fabrizio Manna – di collaborare a un progetto che mette al centro i ragazzi e il loro benessere digitale. La partecipazione attiva dei giovani è la chiave per contrastare fenomeni come bullismo e cyberbullismo in modo concreto e duraturo”.