“Balvano sta rivivendo, i fatti lo dimostrano”. Il sindaco Ezio Di Carlo interviene e chiarisce alcuni aspetti

Interviene il sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, sulle varie vicende amministrative che in queste settimane hanno riguardato l’amministrazione comunale da lui guidata, a partire dalle dimissioni di un consigliere per motivi personali e il rifiuto, per i medesimi motivi, di entrare a far parte in consiglio degli ultimi due candidati non eletti nella lista ‘Rivivere’.

“In relazione alle notizie apparse su alcuni giornali, si precisa quanto segue”, apre così l’intervento Di Carlo.

Poi, riferendosi a Giuseppe Luongo, dichiara: “L’ex assessore ha fatto parte della maggioranza fino a lunedì 29/12/2025; la sua lettera di allontanamento è stata protocollata il giorno successivo, martedì 30/12/2025. Prima di tale data non esisteva alcun documento, né scritto né verbale, che indicasse un cambio di posizione. Si sottolinea che il consigliere che oggi si è dichiarato autonomo sedeva regolarmente nei banchi della maggioranza. La lettera con cui dichiara l’allontanamento dal gruppo di maggioranza è stata protocollata alle ore 10:21 del 30/12/2025 ed è regolarmente agli atti. Quindi nessuna smentita”.

Poi una richiesta: “Si invita la stampa a verificare con scrupolo le informazioni prima di pubblicare titoli sensazionalistici, al fine di evitare la diffusione di notizie tendenziose e fuorvianti”.

In merito poi alle dimissioni del consigliere Lo Monte, l’ultimo in ordine di tempo, dichiara: “I rapporti con Donato Lo Monte (consigliere di maggioranza dimissionario), Massimo Zarrillo (secondo dei non eletti di maggioranza) e Pasquale Bovino (terzo dei non eletti di maggioranza) sono ottimi e collaborativi. La surroga dell’ex assessore è già nota ed è stata chiarita anche in sede legale”.

“L’Amministrazione – ha precisato – ribadisce la propria trasparenza e disponibilità a fornire ogni chiarimento necessario, invitando i cittadini a non lasciarsi trarre in inganno da notizie inesatte e strumentali. C’è chi continua a praticare una forma di terrorismo psicologico, presentando ricorsi un giorno sì e un giorno no, con l’unico obiettivo di occultare quanto di positivo è stato realizzato da questa Amministrazione. Tuttavia, opere e iniziative sono sotto gli occhi di tutti”.

In conclusione, Di Carlo ha voluto chiarire un ultimo aspetto: “Si tenta di far passare il messaggio che le dimissioni nascondano chissà quali retroscena, esclusivamente per cercare di screditare il gruppo ‘Rivivere’. È doveroso precisare che, al di là di ciò che viene riportato, Balvano sta realmente rivivendo, e i fatti lo dimostrano”.