Università della Basilicata, si è insediato il nuovo direttore generale Giacomo Giuseppe Verde

Si è insediato il nuovo Direttore generale dell’Università degli Studi della Basilicata per il triennio 2025–2028: Giacomo Giuseppe Verde, cinquantasette anni, originario di Campobasso. Il dott. Verde, laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, è Dirigente amministrativo di ruolo, con funzioni di Direttore della Divisione Risorse e Servizi, presso l’Università degli Studi del Molise, ove ha ricoperto l’incarico di Direttore generale vicario fin dal 2016.

Nel corso della sua carriera, ha maturato una solida e articolata conoscenza nel sistema universitario e della legislazione di settore, operando in diversi ambiti amministrativi e sviluppando competenze in materia di organizzazione, gestione delle risorse, appalti e performance: temi, questi, oggetto anche di numerose sue pubblicazioni.

La specifica preparazione in tali campi lo ha portato ad essere designato quale componente di Nuclei di Valutazione di Università e altre istituzioni pubbliche e ad assumere la titolarità di numerosi insegnamenti, spesso su incarico dell’Università degli Studi del Molise, riguardanti il diritto amministrativo applicato, con una forte specializzazione in anticorruzione, trasparenza, etica pubblica e performance nella Pubblica Amministrazione.

Presso l’Ateneo lucano, in anni recenti, è stato componente del Nucleo di Valutazione e del Comitato per lo Sport.

«L’insediamento del dott. Verde rappresenta un passaggio importante per l’Ateneo», dichiara il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, Ignazio M. Mancini. «La sua esperienza pluriennale nell’amministrazione dell’università, la profonda conoscenza dei processi organizzativi e gestionali costituiscono valori aggiunti per affrontare le sfide che attendono Unibas nei prossimi anni, in un quadro di rafforzamento dell’efficienza, dell’attrattività e della qualità di didattica, ricerca e servizi agli studenti».

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo», afferma il Direttore generale, Giacomo G. Verde. «L’Università della Basilicata è un’istituzione fondamentale per il territorio, che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare. Lavorerò in stretta collaborazione con il Rettore, gli organi di governo e tutta la comunità accademica, per contribuire allo sviluppo dell’Ateneo, in linea con gli obiettivi strategici individuati, puntando sull’innovazione, sulla valorizzazione delle risorse umane e sul miglioramento continuo dell’organizzazione, dell’inclusione sociale e dei servizi».