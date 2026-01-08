Unicef Basilicata partecipa alla campagna “Regalo Sospeso”

Unicef Basilicata anche quest’anno partecipa alla campagna “Regalo sospeso”. Sono ad oggi 138 i regali sospesi donati con un’offerta di 10 euro in Basilicata. Unicef riesce quest’anno ad assicurare il Regalo Sospeso a 2.500 bambini. Questi regali nel periodo natalizio vengono distribuiti ai piccoli ospiti negli ospedali e nelle case famiglia. Le donazioni sono già avvenute, a cura del Comitato Provinciale Unicef di Potenza, a Tito presso la Casa Famiglia “Giallosole”, presso il Centro SPRAR “La mimosa” e per gli assistiti del progetto “Pane quotidiano” per le famiglie in difficoltà, a Bella con gli assistiti dalla Caritas. A Potenza presso le case famiglia “Melania” e “Il quadrifoglio” e ai beneficiari del progetto SAI gestito dal Comune, nello spazio neutro del Comune di Palazzo San Gervasio. Il regalo sospeso è stato donato ai piccoli dell’ospedale di Villa D’Agri, dell’hospice pediatrico di Lauria, nel centro di accoglienza di Senise, e a Castelsaraceno presso la cooperativa “Il Sicomoro” che accoglie famiglie bisognose.

Il regalo sospeso è una valigetta piena di giochi e attività realizzata da Unicef insieme a Clementoni e all’artista Moorione. Al suo interno vi è anche un fascicolo a colori che presenta “i diritti dei bambini con parole semplici”, uno strumento molto efficace per animare laboratori sui diritti nelle classi delle scuole dell’infanzia e primaria.

È sempre commovente leggere la sorpresa negli occhi dei piccoli che reggono con fatica la scatola e non vedono l’ora di aprirla per giocare con le carte, attaccare gli adesivi dei personaggi, colorare l’album di disegni.

È bello pensare subito che i 10 euro donati vengono utilizzati da Unicef per combattere la malnutrizione, curare l’igiene e assicurare l’istruzione a tanti bambini poveri nel mondo. Con 10 euro si assicurano 20 quaderni e 20 pacchi da 10 penne.

Anche tu puoi fare la tua parte, rivolgendoti al Comitato Unicef più vicino o visitando il sito www.unicef.it.

Mario Coviello, responsabile scuola Unicef Potenza