Selva in corpo: Laboratorio teatrale residenziale del Carnevale di Satriano

Satriano di Lucania si prepara al Carnevale 2026 con Selva in corpo, laboratorio teatrale residenziale promosso nell’ambito del Carnevale di Satriano di Lucania e realizzato in collaborazione con Teatro Selvatico. Il progetto si svolgerà dall’8 al 16 febbraio 2026 e culminerà in una performance collettiva prevista per il pomeriggio di domenica 15 febbraio, in occasione della Foresta che cammina.

Il laboratorio nasce dal percorso di confronto tra la comunità satrianese e artisti provenienti da fuori, proseguendo un lavoro di sperimentazione già avviato negli ultimi anni sul rapporto tra tradizione e linguaggi contemporanei. L’esperienza coinvolgerà partecipanti dall’Italia e dall’estero in un contesto di residenza artistica e immersione nella vita del paese.

Il laboratorio nasce dall’incontro di Teatro Selvativo con la figura del Rumita, simbolo ancestrale della foresta, della natura che si muove e si manifesta nel mondo umano.

La proposta del laboratorio è di esplorare, insieme ai partecipanti, il Rumita come rappresentazione archetípica universale, poetica, antropologica, simbolica e spirituale.

“Guidati da questa presenza – si legge sul sito del Carnevale – accompagneremo le persone a risvegliare la propria natura selvatica e istintuale, a ritrovare nel corpo e nella voce il legame profondo con la terra, con il bosco e con la comunità. Le pratiche che proponiamo nascono da una ricerca viva di contatto tra l’essere umano e le forze della natura, tra il passo individuale e il respiro collettivo.

Il Rumita, nel suo vagare, incarna il custode delle foreste e dei loro segreti, il cacciatore che conosce i sentieri invisibili, il danzatore che si lascia trasportare dall’ebbrezza del ritmo, la figura liminale che unisce festa e sacralità. È colui che si muove tra silenzio e canto, tra solitudine e comunione, portando con sé la memoria delle radici e la gioia della trasformazione.

Insieme, costruiremo una performance collettiva che sia rito e celebrazione, festa e manifestazione di una nuova alleanza con la Terra: un invito a riscoprirci parte viva della foresta, capaci di ascoltarne le voci, di incarnarne la forza e di restituirne il canto al mondo”.

Il calendario prevede attività di laboratorio dal 9 al 15 febbraio, con sessioni quotidiane di lavoro. Nei giorni del Carnevale, sabato 14 e domenica 15 febbraio, i partecipanti prenderanno parte alle sfilate tradizionali: il sabato alla Zita, il matrimonio rituale con lo scambio dei ruoli di genere, e la domenica alla Foresta che cammina, indossando la maschera del Rumita insieme alla comunità.

Selva in corpo è un laboratorio teatrale residenziale che porta artisti e partecipanti a lavorare dall’interno sul Carnevale di Satriano, affiancando la comunità nella preparazione della Foresta che cammina.

Chi prende parte al laboratorio si prepara concretamente a diventare Rumita: il lavoro è centrato sui corpi, sulle persone e sul loro percorso di trasformazione in uomini e donne albero. Il focus non è sulla messa in scena finale, ma su chi attraversa l’esperienza, sul processo che conduce alla Foresta che cammina e sul rapporto diretto con la comunità satrianese e con la tradizione.

Per info: www.carnevaledisatriano.it