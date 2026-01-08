La straordinaria ‘Voce degli Angeli’. A Baragiano applausi e riconoscimenti per il concerto del coro di voci bianche

Ancora un successo per il coro di voci bianche La Voce degli Angeli della Parrocchia di Baragiano, con i piccoli che si sono esibiti nella Chiesa di San Gerardo Maiella nella serata dell’Epifania e hanno ricevuto un meritato attestato dal parroco don Josè Conti. Attestato che è solamente la ciliegina sulla torta della serata, visti i numerosi applausi ricevuti.

A conclusione del concerto, don Josè ha voluto omaggiare tutti – insegnanti e piccoli del coro – di un attestato. Agli insegnanti un attestato di ringraziamento “per il lavoro di formazione, di cura e di accompagnamento con il coro di voci bianche”, ai membri del coro invece un attestato di partecipazione. Il tutto alla presenza dell’amministrazione comunale, dei Carabinieri della locale Stazione con il maresciallo Bartolomeo Sabia e di tanti cittadini.

In queste festività natalizie il coro è stato impegnato in una serie di impegni a Potenza e Ruoti, per poi concludere la ‘stagione’ a Baragiano con il concerto di Natale. Come spiegato durante la serata, “un concerto che celebra il Natale, un tempo di luce, di attesa e di speranza. Un tempo che ci invita a riscoprire ciò che conta davvero: la vicinanza, l’accoglienza e soprattutto l’amicizia. Il Natale ci ricorda che Dio sceglie di farsi vicino, di farsi amico di ogni uomo, entrando nella semplicità di una mangiatoia”.

Quella dei bambini del coro è una voce pura, sincera, capace di parlare al cuore.

Il corso si è esibito in: La festa di Natale degli Angeli, Dolce sentire, Il Natale di Francesco, Adiemus, Gioia nel mondo, Tu scendi dalle stelle, Aggiungi un posto a tavola, Carol the bells e infine L’Amico è.

Ed è stato ancora una volta un grande successo di applausi e consensi per il coro di di voci bianche fortemente voluto da don Josè e nato anche grazie dall’impegno delle due giovani e insegnanti Maria Losasso e Veronica Russo. Si può dire che si sta centrando in pieno l’obiettivo di fortificare le interazioni sociali e intensificare la consapevolezza del sé e l’ascolto dell’altro.

Claudio Buono