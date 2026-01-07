Vietri di Potenza, poiana ferita tratta in salvo e trasferita al Centro Recupero Animali Selvatici

Una poiana è stata tratta in salvo nella giornata di ieri a Vietri di Potenza, grazie a un cittadino che l’ha ritrovata e si è rivolto alle Guardie Zoofile e ai Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza. Il rapace, ferito a una zampa, è stato quindi tratto in salvo, messo in sicurezza e grazie all’intervento dei volontari delle Guardie Zoofile dell’Enpa del Nucleo di Vietri e dei militari dell’Arma, guidati dal maresciallo Daiana Conte, è stato avviato tutto l’iter per il ricovero dell’animale presso un apposito centro, che è stato individuato a Miglionico, al CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici situato alla Diga di San Giuliano.

La poiana è un rapace di medie dimensioni che può arrivare ad avere un’apertura alare di 130 cm. Dopo il trasferimento al CRAS, l’animale ha iniziato a ricevere le prime cure e non appena recupererà del tutto dalle ferite, verrà immesso nuovamente in libertà.

La collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni ha portato al salvataggio di questo splendido animale.

Claudio Buono