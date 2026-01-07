Lotteria Italia, due biglietti vincenti nel Potentino

Due biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in Basilicata, che hanno portato ai fortunati vincitori 20 mila euro a testa. Venduti a Ruoti e a Potenza. Sono gli unici due vincenti venduti sul territorio lucano tra i 300 vincenti della Lotteria Italia.

Il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, il secondo da 2,5 milioni di euro in provincia di Roma, a Ciampino, e l’altro da 2,5 milioni di euro in provincia di Reggio Emilia, a Quattro Castella. Il quarto da 2 milioni a Jerzu (Nuoro) e il quinto da 1 milione di euro ancora in provincia di Roma, Albano Laziale.

Nessun biglietto dei premi di seconda categoria da 100 mila euro è stato venduto in Basilicata e nemmeno di terza da 50 mila euro.

Un solo biglietto di quarta categoria, da 20 mila euro, risulta essere venduto a Potenza città (codice R024986). L’altro da 20 mila euro, quindi sempre di quarta categoria, a Ruoti (codice D096763)

A Potenza, lo ricordiamo, è stato già assegnato un premio, durante la trasmissione – la prima a premi – di ‘Affari Tuoi’ lo scorso 28 settembre 2025, con un premio giornaliero di 10 mila euro.

Nella vicina Sala Consilina venduti ben cinque biglietti di premi di quarta categoria da 20 mila euro, probabilmente sugli autogrill visto che sono due quelli presenti sulla rete autostradale. Su uno di questi qualche anno fa è stato venduto il biglietto da 5 milioni di euro.

Nessun biglietto vincente nel materano.

E’ possibile consultare la lista completa dei biglietti vincenti cliccando qui, sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

Claudio Buono