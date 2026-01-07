La lucana Carmen D’Anzi, Garante delle persone private della libertà, è stata eletta coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti provinciali

La garante delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza, Carmen D’Anzi, è stata eletta coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti provinciali. Nei giorni scorsi c’è stata l’elezione nell’ambito della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale. D’Anzi ringrazia “con immensa riconoscenza il professor Samuele Ciambriello, portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, che – sottolinea – ha proposto il mio nome e i colleghi e le colleghe garanti che hanno confluito su di me le loro preferenze”.

A darne notizia è l’Ansa.

Ringrazio la garante uscente, Valentina Farina, per l’ottimo lavoro svolto e nel cui solco continuerò il mio mandato. Preziosa sarà l’esperienza dei colleghi e delle colleghe garanti provinciali di cui mi avvarrò, da me apprezzati per qualità e valore, per armonizzare, fare sintesi e rappresentare le criticità e le buone pratiche nei panel territoriali e nazionali. Sono – aggiunge – pienamente consapevole dell’importanza del ruolo che mi è stato assegnato e delle aspettative che esso comporta. È un grande onore e accetto la responsabilità che essa implica”.

“Con rinnovata dedizione e passione – continua la garante potentina – sarò ancora di più al servizio per la tutela delle persone private della libertà, di uomini e donne, adulti e giovani, continuando a costruire relazioni professionali positive e durature, sinergicamente con le Istituzioni, le Forze dell’ordine, l’Amministrazione penitenziaria, la Magistratura e la cittadinanza nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme in materia di esecuzione della pena, delle norme nazionali e internazionali. Anche da coordinatrice nazionale del Forum dei garanti provinciali – conclude D’Anzi – svolgerò il mio mandato per andare oltre la dimensione dell’esclusione e visioni afflittive o vendicative della pena puntando sulla rieducazione e sull’umanizzazione”.

