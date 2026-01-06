Un lucano alla guida dell’Inps Basilicata. Daniele Russo è il nuovo direttore regionale

Daniele Russo è il nuovo Direttore Regionale dell’INPS Basilicata. Dal 1° gennaio 2026 ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Basilicata, subentrando a Benedetta Dito, che, dopo l’esperienza lucana, è transitata al vertice della Direzione regionale della Puglia.

Classe 1976, lucano di origine (di Picerno), dottore commercialista e revisore dei conti, ha già diretto la sede provinciale INPS di Potenza dal 2014 al 2015, dopo aver precedentemente ricoperto, dal 2011, ruoli dirigenziali sia presso la sede di Potenza, sia presso la sede regionale di Basilicata.

Diversi gli incarichi dirigenziali assunti fuori regione a partire dal 2016. Tra gli altri, è stato vicario della Direzione centrale pensioni e, da ultimo, Direttore della sede provinciale di Chieti, Direttore regionale vicario della Direzione Abruzzo e Direttore della casa albergo di Pescara.

È stato responsabile di numerosi progetti INPS nell’ambito del PNRR e relatore, per conto dell’Istituto, in importanti incontri internazionali organizzati dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.

Vanta un’ampia pubblicistica in materia, tra l’altro, di pubblico impiego, contabilità pubblica, gestione dei beni demaniali e affidamenti “in house”.