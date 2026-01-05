Sant’Angelo Le Fratte ricorda Salvatore Pacella, sindaco per 18 anni, nel 20° anniversario della sua scomparsa. Iniziativa il 9 gennaio

Sant’Angelo Le Fratte ricorda il suo sindaco, Salvatore Pacella, che ha indossato la fascia da primo cittadino per 18 anni. Una iniziativa in suo ricordo è stata organizzata dall’associazione ‘Le Radici della Libertà’ ed è in programma venerdì 9 gennaio, alle ore 17, presso la sala cinema comunale in occasione del 20° anniversario dalla sua scomparsa.

Un incontro per ricordare la figura di Pacella. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale, che parteciperà con il sindaco Vincenzo Ostuni. Interverranno inoltre anche il presidente dell’associazione promotrice, Pietro Spera, insieme a Michele Pacella, Rosalba Marchese e Peppino Molinari, già onorevole.