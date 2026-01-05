Sant’Angelo Le Fratte ricorda Salvatore Pacella, sindaco per 18 anni, nel 20° anniversario della sua scomparsa. Iniziativa il 9 gennaio

5 Gennaio 2026 nessun commento 416 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro

Sant’Angelo Le Fratte ricorda il suo sindaco, Salvatore Pacella, che ha indossato la fascia da primo cittadino per 18 anni. Una iniziativa in suo ricordo è stata organizzata dall’associazione ‘Le Radici della Libertà’ ed è in programma venerdì 9 gennaio, alle ore 17, presso la sala cinema comunale in occasione del 20° anniversario dalla sua scomparsa.

Un incontro per ricordare la figura di Pacella. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale, che parteciperà con il sindaco Vincenzo Ostuni. Interverranno inoltre anche il presidente dell’associazione promotrice, Pietro Spera, insieme a Michele Pacella, Rosalba Marchese e Peppino Molinari, già onorevole. 

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *