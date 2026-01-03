Bella Muro, da inutilizzata a struttura ricettiva con servizi innovativi. Nuova vita per l’ex Polivalente

“Un’ottima notizia per il nostro territorio. Dopo la definizione dell’aggiornamento di strategia Area Interna, che ha consolidato gli asset di pianificazione strategica territoriale, il 2025 si chiude con una nuova, importante opportunità di sviluppo per il territorio del Marmo Platano, con l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale del centro denominato “ex Polivalente” di Bella Muro, destinato a trasformarsi in una moderna struttura alberghiera integrata al servizio dell’intero territorio”.



A darne notizia è il sindaco di Bella, Leonardo Sabato.



L’intervento di rigenerazione del patrimonio pubblico dismesso, darà vita a un’attività ricettiva all’avanguardia, corredata da uno spazio dedicato alla fisioterapia. La nuova struttura disporrà di 16 camere (con diverse modalità di accoglienza) per una capacità totale di circa 100 posti letto. A completare l’offerta una Hall di ingresso, Reception, Sala Conferenze, Sala per la Colazione, Sala Fisioterapia, una Palestra e tutti i comfort necessari a ospiti e utenti. Il progetto, nato a valle di una manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto privato in grado di ristrutturare e gestire la struttura, rappresenta un motore di sviluppo integrato per l’area interna, in grado di coniugare crescita economica, riuso del patrimonio pubblico e benessere sociale, trasformando un punto di evidente debolezza in una risorsa strategica. Il turismo è infatti universalmente riconosciuto come uno dei volani fondamentali per il rilancio dei territori, ma non può esistere senza un’adeguata capacità ricettiva. La nuova struttura nasce proprio per colmare questa esigenza fondamentale e si connette alle misure immaginate ed in fase di esecuzione che prevedono la nascita di un distretto del turismo culturale ed enogastronomico, proprio all’interno della pianificazione strategia territoriale SNAI.

“Dopo la realizzazione dell’asilo nido comprensoriale e del nodo di interscambio, l’area di Bella Muro, quindi, si conferma luogo di opportunità e sintesi strategica per lo sviluppo complessivo del territorio. Siamo fermamente convinti che questa sia la direzione giusta. Continuare a investire sulla rigenerazione di spazi pubblici in chiave moderna e funzionale, creando servizi e opportunità, è la strada maestra per garantire un futuro alle nostre comunità. Persevereremo su questo percorso con tenacia e determinazione, in modo da garantire la nascita e la crescita di nuove opportunità per il territorio e per le persone che lo abitano o vorrebbero investirci. Il futuro inizia da ogni singola opera”, ha dichiarato il Sindaco Leonardo Sabato.