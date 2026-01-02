ASP Potenza, si insedia oggi il nuovo direttore generale Giuseppe De Filippis. Arriva dall’Azienda Ospedaliera di Perugia

Oggi 2 gennaio 2026 il Neodirettore Generale Dott. Giuseppe De Filippis si insedia presso la sede dell’Azienda Sanitaria di Potenza. Il Dott. De Filippis è nato a Napoli, ha 59 anni, e vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana. Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, ha una esperienza gestionale avendo ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. Prima di approdare all’Azienda Sanitaria di Potenza è stato Direttore Generale in Umbria presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Precedentemente ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dell’Università di Milano. La nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza è arrivata il 17 dicembre scorso dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Vito Bardi. “La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dell’Asp – dice il Presidente Vito Bardi – risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale. Il suo curriculum è di prim’ordine: un’esperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste d’attesa”.

L’Assessore alla Sanità Cosimo Latronico ha così presentato la nomina del neodirettore dell’ASP: “De Filippis – dice Latronico – porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese. Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dell’organizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dell’assistenza ai cittadini. Congratulazioni per la nomina a Direttore Generale dell’ASP, del Dott. De Filippis esprime il Commissario uscente dell’ASP Massimo De Fino”.

“Sono lieto di questa nomina, conosco il dott. Giuseppe De Filippis da tempo, e sono legato a lui da amicizia e stima, anche in seguito all’ottima collaborazione che abbiamo avuto nei rispettivi ruoli nelle strutture sanitarie dell’Umbria, collaborazione che sono certo si ripeterà anche qui in Basilicata. Il CROB, che guido, e la ASP hanno progetti di integrazione, quali ad esempio la telemedicina e la assistenza domiciliare di pazienti oncologici che sicuramente avranno una maggior occasione di efficientamento. Auguro al nuovo Direttore Generale dell’ASP buon lavoro”.

Il Neodirettore Generale avrà la sfida di far ripartire, all’ASP, una nuova stagione di riforme per la riorganizzazione dell’azienda e per rimodulare la medina territoriale

Lo comunica l’UOSD Prevenzione della corruzione trasparenza e URP.