Basilicata, i primi nati del 2026 sono Alessandro e Liam a Lagonegro e Matera. Un bambino ferito a causa di un petardo

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza annuncia con gioia la nascita del primo bambino del 2026, venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Lagonegro diretto dal dottor Alfonso Chiacchio, nell’ambito del dipartimento della Donna e del Bambino, diretto dal dottor Sergio Schettini.

Il neonato si chiama Alessandro, figlio di Antonella e Giovanni, calabresi. Alla nascita pesava 3380 gr ed era lungo 51 cm. Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo d’urgenza, prontamente gestito dall’équipe multidisciplinare di Ostetricia e ginecologia, Anestesia e Neonatologia. Mamma e bambino stanno bene e sono seguiti con attenzione dall’équipe sanitaria.

“La nascita del primo bambino del 2026 rappresenta sempre un momento di grande significato e speranza – dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera – e testimonia ancora una volta la capacità dei nostri professionisti di affrontare anche situazioni di urgenza con competenza, tempestività e grande senso di responsabilità. La nascita del primo bambino dell’anno assume un valore ancora più significativo – continua il Dg Spera – perché testimonia la fiducia che anche famiglie provenienti da regioni limitrofe ripongono nelle nostre strutture ospedaliere. È un’occasione per rinnovare il nostro impegno quotidiano nel garantire cure di qualità, sicurezza e umanità alle mamme, ai neonati e alle loro famiglie. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale sanitario che ha operato – i ginecologi Francesco Lacerenza e Gabriella Cappetta, l’ostetrica Antonella Olivieri, l’anestesista Giuseppe Guarini e il neonatologo Nicola Campanaro – che, conclude il Dg Spera, con professionalità e dedizione, ha gestito l’urgenza e accompagnato la nuova vita fin dai primi istanti”.

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo si unisce agli auguri alla famiglia, condividendo la gioia per questo lieto evento che apre simbolicamente il nuovo anno.

Si chiama Liam il primo nato del 2026 in provincia di Matera. Ferito lievemente un bambino a Policoro a causa di un petardo

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che il primo nato del 2026 nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera si chiama Liam.

Il bambino è venuto alla luce alle ore 3 e 49 con parto spontaneo. Pesa 4020 grammi ed è lungo 53 centimetri. Sia la mamma che il neonato godono di ottima salute.

A coordinare l’equipe che ha lavorato questa notte nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia è stata la dottoressa Angela Soldato. I genitori di Liam sono residenti a Matera.

Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso nella notte di Capodanno, si segnala che non si sono registrati feriti da petardi al Pronto Soccorso di Matera.

Si è invece verificato un solo accesso per un bambino con ferite lievi a causa di un mortaretto al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.

La Direzione Strategica dell’ASM augura al piccolo Liam e alla sua famiglia un futuro sereno e ringrazia tutto il personale sanitario impegnato in questi giorni di festa a tutela della salute dei cittadini.

In tutta la regione i Vigili del Fuoco hanno effettuato una decina di interventi, ma senza che siano state registrate particolari criticità. Si sono invece registrati alcuni casi di eccessivo consumo di alcool, che reso necessario il ricorso ai pronto soccorso della regione.

Claudio Buono