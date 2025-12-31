Borghi Eccellenti Lucani, il presidente Miglionico: “Un bilancio molto positivo con traguardi significativi”

La chiusura di quest’anno rappresenta un traguardo significativo per i Borghi Eccellenti Lucani, un’iniziativa che ha visto un’importante espansione e l’implementazione di progetti innovativi volti alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale. Il primo anno ufficiale della rete ha registrato una crescita da 12 a 16 borghi, un risultato che testimonia il frutto di un lavoro costante e mirato.

Nel corso di quest’anno, abbiamo avviato numerosi accordi strategici e candidato progetti ambiziosi per potenziare l’offerta turistica della nostra rete, segnando un passo decisivo verso un futuro florido. Tra le iniziative più rilevanti realizzate dai singoli borghi, spicca l’apertura del nuovo Punto Informativo Turistico (IAT) nel Borgo di San Fele, diventato un riferimento importante per turisti e visitatori. Inoltre, il lancio della Slittovia nelle Dolomiti Lucane ha rappresentato un’attrattiva unica, capace di attrarre famiglie e appassionati di sport all’aperto.

Non possiamo non menzionare l’inaugurazione del cammino panoramico a Vietri di Potenza e il nuovo percorso “Sentieri dell’Acqua” a Vaglio Basilicata. Questi progetti sono stati concepiti per valorizzare la bellezza dei nostri paesaggi e offrire esperienze indimenticabili a chi sceglie di visitare i nostri borghi. I sentieri, immersi nella natura, offrono l’opportunità di scoprire la biodiversità e la storia locale, rendendo ogni camminata un momento unico.

L’estate del 2025 ha visto una moltitudine di eventi animare il territorio, con iniziative tese a valorizzare le tradizioni storiche e culturali. Festival gastronomici, rassegne artistiche e manifestazioni folcloristiche hanno registrato una partecipazione entusiasta, contribuendo ad aumentare il flusso turistico nei periodi festivi. Questo afflusso ha dimostrato l’interesse crescente verso i Borghi Eccellenti Lucani, i quali si confermano come mete imperdibili per chi cerca autenticità ed esperienze genuine.

Negli anni passati, ciascun borgo ha lavorato in modo autonomo, raggiungendo traguardi significativi nel campo turistico. Tuttavia, crediamo fermamente nella forza della condivisione e della sinergia tra i nostri borghi. Questa collaborazione ha portato a una maggiore consapevolezza delle potenzialità sia individuali che collettive, dimostrando che unendo le forze possiamo raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Siamo convinti che il futuro dei Borghi Eccellenti Lucani risieda proprio nella nostra capacità di fare rete, promuovendo un’offerta turistica integrata che possa attrarre visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo.

In conclusione, possiamo affermare con soddisfazione che il bilancio di quest’anno è estremamente positivo. Segniamo un passo decisivo per il turismo dei Borghi Eccellenti Lucani, forti dei risultati ottenuti e delle esperienze vissute. Ci impegneremo a continuare questo percorso di “progettazione”, “formazione”, promozione e valorizzazione delle meraviglie della nostra terra, puntando su un turismo sostenibile e responsabile, in grado di rispettare e preservare il nostro patrimonio culturale e ambientale.

I Borghi Eccellenti Lucani sono pronti ad accogliere nuovi visitatori e a far scoprire loro la bellezza e l’unicità delle nostre tradizioni, della nostra cultura e dei nostri paesaggi. Siamo convinti che ogni viaggio nei nostri borghi rappresenti un’esperienza che arricchisce non solo il visitatore, ma anche la comunità locale.

Il coordinamento BEL