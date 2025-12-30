Balvano, il consiglio comunale resta con un posto vacante. Nessuno dei non eletti accetta di entrarne a far parte

Nessuno dei non eletti candidati con la lista ‘Rivivere’ capeggiata dal sindaco Ezio Di Carlo entrerà in consiglio comunale per sostituire il consigliere comunale Donato Lo Monte. E per questo motivo, per la prima volta nella storia amministrativa di Balvano, all’interno della maggioranza, e quindi del consiglio comunale, resta un posto vacante.

È questa la notizia di rilievo venuta fuori dal consiglio comunale tenutosi ieri sera che proprio al primo punto prevedeva di votare la surrogazione del nuovo consigliere a seguito di dimissioni. Come da prassi, il sindaco ha chiesto la disponibilità a entrare in consiglio ai consigliere non eletti nella lista vincente. In questo caso, Massimo Zarrillo, tra i non eletti. Che però ha dato riscontro comunicando la sua indisponibilità. Poi, quindi, la possibilità a un altro dei non eletti, Pasquale Bovino. Ma anche quest’ultimo ha comunicato l’indisponibilità a ricoprire il ruolo di consigliere. Entrambi, con motivazioni di natura strettamente personale e non politica.

Per questo motivo, all’interno del gruppo di maggioranza resterà quindi un ‘posto vacante’. Circostanza che mai si era verificata e che non intacca la tenuta del gruppo di maggioranza, che conta sei elementi rispetto ai tre della minoranza e al consigliere Luongo. Quest’ultimo, proprio in data odierna, ha comunicato al Sindaco, con tanto di documento protocollato, di non voler essere accostato al gruppo di maggioranza ma di essere autonomo.

Ricordiamo che qualche settimana fa si era dimesso il consigliere Lo Monte per motivi personali. Il suo posto non verrà preso da nessuno. Il primo a dimettersi nel 2024, invece, era stato il consigliere Antonio Le Caldare, poi l’atto di revoca dalla carica di assessore firmato dal sindaco nei confronti di Giuseppe Luongo, attualmente consigliere che ha dichiarato di ‘smarcarsi’ come membro della maggioranza e che come da regolamento, non può comporre nuovo gruppo dal momento che servono almeno tre consiglieri per la costituzione.

La minoranza della lista ‘La Vite’, lo ricordiamo, è invece composta da Antonia Scarfiglieri, Costantino Di Carlo e Domenico Teta.

La maggioranza quindi conta il sindaco Ezio Di Carlo, il vice sindaco Angela Teta e l’assessore Roberto Zarrillo, oltre ai consiglieri Giovanni Bovino, Marilena D’Alessandro e Rocchina Picerno, con quest’ultima che nel giugno del 2024 ha preso il posto del dimissionario Le Caldare nella qualità di prima non eletta.

Sei i consiglieri di maggioranza a fronte della minoranza composta da tre e dal consigliere Luongo che, come detto, non condivide però la linea politica dell’esecutivo guidato da Ezio Di Carlo.

Claudio Buono