Saldi, in Basilicata al via dal 3 gennaio fino al 1° marzo. In estate dal 4 luglio 2026

E’ stata pubblicata sul BUR n. 66 del 16 dicembre 2025 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 774 del 3 dicembre 2025 con la quale si è stabilito, per l’anno 2026, le vendite di fine stagione devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate nel periodo che decorre dal 3 Gennaio 2026 al 1 Marzo 2026 per i saldi invernali e dal 4 luglio 2026 al 1 settembre 2026 per i saldi estivi.

