Potentino, assalti ai bancomat. Nottata di terrore a Villa d’Agri: dopo il colpo, auto in fiamme e l’inseguimento con i Carabinieri

Continuano gli assalti ai bancomat nel Potentino. La notte scorsa un nuovo episodio, a Villa d’Agri di Marsicovetere, con i ladri in fuga con il bottino inseguiti dai Carabinieri che si sono dovuti attendere dopo che la banda ha lanciato dall’auto dei chiodi.

Tutto è successo verso le ore 3:30 presso la della Monte dei Paschi con solita tecnica della marmotta. Ingenti danni alla filiale bancaria. Al momento il bottino è in corso di quantificazione. Diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano sono immediatamente intervenute. Stando ai primi accertamenti, la banda sarebbe fuggita a bordo di una utilitaria fino a Tramutola. Qui l’auto è stata data alle fiamme e poi hanno proseguito per la Tito-Brienza con un auto di grossa cilindrata. Immediatamente intervenuti i Carabinieri hanno intercettato la banda nei pressi di Tito. Da qui un inseguimento per diversi chilometri. Messo alle strette la banda ha hanno utilizzato la tecnica dei chiodi tricuspide cospargendoli sul manto stradale. Provocando quindi la foratura dell’auto dei militari. Nessuno di loro è rimasto ferito. In corso indagini per risalire alla banda.

Claudio Buono