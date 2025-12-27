Potentino, assalti ai bancomat. Nottata di terrore a Villa d’Agri: dopo il colpo, auto in fiamme e l’inseguimento con i Carabinieri

27 Dicembre 2025 nessun commento 1000 Dalla Basilicata

Continuano gli assalti ai bancomat nel Potentino. La notte scorsa un nuovo episodio, a Villa d’Agri di Marsicovetere, con i ladri in fuga con il bottino inseguiti dai Carabinieri che si sono dovuti attendere dopo che la banda ha lanciato dall’auto dei chiodi.

Tutto è successo verso le ore 3:30 presso la della Monte dei Paschi con solita tecnica della marmotta. Ingenti danni alla filiale bancaria. Al momento il bottino è in corso di quantificazione. Diverse pattuglie dei Carabinieri  della Compagnia di Viggiano sono immediatamente intervenute. Stando ai primi accertamenti, la banda sarebbe fuggita a bordo di una utilitaria fino a Tramutola. Qui l’auto è stata data alle fiamme e poi hanno proseguito per la Tito-Brienza con un auto di grossa cilindrata. Immediatamente intervenuti i Carabinieri hanno intercettato la banda nei pressi di Tito. Da qui un inseguimento per diversi chilometri. Messo alle strette la banda ha hanno utilizzato la tecnica dei chiodi tricuspide cospargendoli sul manto stradale. Provocando quindi la foratura dell’auto dei militari. Nessuno di loro è rimasto ferito. In corso indagini per risalire alla banda.

Claudio Buono

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *