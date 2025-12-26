Picerno premia i suoi talenti. Domani 27 dicembre la cerimonia nella sala consiliare

Il Comune di Picerno ha messo in campo una iniziativa denominata “Cerimonia dei talenti e laureati”, per premiare le personalità che si sono distinte e gli studenti che si sono laureati, in particolare quelli a ciclo unico per l’anno 2023/24 e 2024/25.

“Celebrare i talenti della nostra comunità significa riconoscere la forza silenziosa che ogni giorno costruisce il volto migliore di Picerno. I nostri giovani, i professionisti, gli artisti, gli sportivi, ognuno, con il proprio impegno, aggiunge un tassello alla storia collettiva che stiamo scrivendo insieme. In un tempo che spesso corre veloce, fermarsi a valorizzare chi si distingue per passione, dedizione e creatività è un atto di cura verso l’intera comunità. Perché i talenti non sono mai solo individuali: sono radici che affondano nella nostra storia. Riconoscere i talenti significa anche ricordare che ogni percorso nasce da un intreccio di relazioni: famiglie che sostengono, insegnanti che incoraggiano e amministrazioni che credono nelle persone” ha dichiarato Margherita Scavone, sindaco di Picerno.

I talenti premiati saranno:

Elenia Marchetto

Loredana Carlucci

Gianluca Pergola

Mario Capece

Gianpaolo Curcio

Lucio Caivano

Margherita Cerbasi

Antonio Curcio

Salumifici che verranno premiati:

Lucana Salumi

Emmedue

GR Salumi

Verranno inoltre premiati:

dott. Giuseppe Capece

dott. Carmine Curcio

Alunni 5P anno scolastico 2024/2025

⁠Laureati a ciclo unico anno 2023/24 e 2024/25

L’appuntamento è presso la sala consiliare, sabato 27 dicembre alle ore 18:00.