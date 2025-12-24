Muro Lucano, conclusi i lavori del Ponte del Pianello. Un intervento integrato che ha suscitato l’interesse anche di esperti nazionali

Torna percorribile il Ponte del Pianello a Muro Lucano. L’opera, simbolo architettonico e snodo vitale per la comunità, ha riaperto ufficialmente a seguito dell’intervento della Provincia di Potenza. Il progetto, finanziato con 1,7 milioni di euro, ha avuto ad oggetto il risanamento delle superfici, il trattamento delle armature metalliche soggette a ossidazione e la messa in sicurezza delle reti di servizio e delle infrastrutture poste in prossimità del ponte.

Un intervento integrato che ha suscitato l’interesse anche di esperti nazionali.

“Mantenendo fede alla parola data, Il Ponte del Pianello torna percorribile prima della fine dell’anno – ha sottolineato il Presidente Christian Giordano – Abbiamo lavorato alacremente per consegnare quest’opera ai cittadini nei tempi previsti, con un progetto che punta ad un miglioramento sostanziale della funzionalità e dell’architettura del manufatto.

Un ringraziamento al dirigente Enrico Spera, al RUP ing. Angelo Barbano, all’ing. Rosario Cerone e all’ing. Nicola Rubino.

Il Ponte del Pianello rappresenta un autentico monumento storico – prosegue Giordano – In virtù del suo valore, abbiamo già pianificato ulteriori interventi di riqualificazione, tra cui la sostituzione delle grate metalliche con barriere in vetro prevista per i prossimi mesi. L’obiettivo è continuare a valorizzare un’opera di pregio, elemento cardine dell’identità di Muro Lucano e volano per il turismo locale.”