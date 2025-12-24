Dai calzoni alle zeppole e patate rosse. Tutto pronto per la versione natalizia di Tipica: appuntamento a sabato 27 dicembre a Vietri di Potenza

Rispetto all’edizione estiva, location diversa, in via San Francesco, con prodotti tipici locali e numerosi stand non solo di gastronomia, ma anche di artigianato e mercatini

È in programma sabato 27 dicembre la terza edizione di Tipica Christmas Edition a Vietri di Potenza, l’edizione natalizia di uno dei percorsi gastronomici più partecipati e apprezzati dell’estate lucana che aprirà il suo percorso alle ore 19. L’evento è in programma in via San Francesco, con ingresso a pochi passi dalla centralissima piazza XXIII Novembre. Non solo gastronomia, ma anche artigianato, mercatini di Natale e presepi. Nel percorso non mancheranno musica e divertimento, oltre a luci e ambientazioni natalizie.

Sarà possibile degustare olio di Vietri, zeppole fritte con e senza alici, patate rosse, calzoni con la minestra, tagliere di salumi e formaggi di capra, uovo fritto con crusco, pasta e fagioli, polpette al sugo, filetti di baccalà in pastellla e peperoni cruschi, focacciotto con hamburger di lucanica e friarielli, un ampio angolo dolci dedicati alla tradizione con castagnole, dolci secchi e calzoncelli, oltre a vin brulè e crepes. Non mancheranno gli strufoli, altro prodotto tipico vietrese, insieme a stand di miele e propoli, birra alla spina, vino rosso locale e bevande calde e varie.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida e Teatrando con il patrocinio del Comune. L’obiettivo dell’organizzazione è la promozione dei prodotti della terra vietrese. Nel percorso intrattenimento musicale e zampognari con i Musicisti Folk Gregoriani, mentre più tardi in piazza XXIII Novembre ancora musica e divertimento con l’animazione di Events Studio. Non mancheranno anche Babbo Natale ed Elfo per i bambini nel percorso.

“Grazie agli organizzatori e volontari che anche in questo periodo natalizio si sono messi a disposizione nell’organizzare questo evento che, negli anni, è diventato ormai un punto di riferimento in Basilicata nel settore dei percorsi eno-gastronomici”, ha dichiarato il Sindaco, Christian Giordano, che ha aggiunto: “Questa iniziativa va nella direzione giusta, vale a dire creare eventi e iniziative anche in periodi come questo, per provare a rendere ancora più attrattivo il nostro territorio, la Porta della Lucania”.