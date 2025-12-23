Potenza, il dono degli ospiti della casa di riposo ‘Il Giardino nel Tempo’ a Vietri di Potenza: un presepe dedicato al centro storico

Un presepe dedicato a Vietri di Potenza, in particolare al centro storico e via San Biagio, area simbolo della distruzione del sisma del 1980, oggetto di ricostruzione e messa in sicurezza. E’ questo lo straordinario dono che gli ospiti della casa di riposo Il Giardino nel Tempo di Potenza hanno voluto fare alla comunità di Vietri di Potenza, grazie al lavoro portato avanti in queste settimane, seguito e coordinato da Federica Labella, educatrice socio-pedagogica della struttura.

Quello realizzato nella struttura potentina è un laboratorio fortemente voluto dalla direzione e dalla stessa coordinatrice, incentrato sulla manipolazione e la creatività, che ha coinvolto tanto gli ospiti, che hanno lavorato, collaborato e sorriso durante le attività.

Un progetto portato avanti anche grazie all’aiuto di Annalucia Ceraldi, creativa e regista teatrale, che ha supportato nella strutturazione delle fasi laboratoriali che mirassero proprio alla creatività e manualità.

“La scelta di riprodurre in scala una strada del centro antico di Vietri di Potenza nasce dai racconti degli ospiti della Casa di riposo “Il giardino nel tempo”, molti dei quali sono originari di questo luogo”, ha sottolineato a Melandro News Federica Labella del Centro.

“Condotti dai loro racconti – ha aggiunto – abbiamo immaginato di passeggiare lungo Via San Biagio e prendendo in prestito i loro occhi, anche il nostro sguardo ha ammirato il cielo stellato sui tetti delle sue case. Da qui, l’idea di realizzare anche un manufatto che incorniciasse il presepe riproducendo il cielo, attraversato dalla cometa dei Magi, utilizzando la tecnica del “quilling”. Il quilling, noto anche come “filigrana di carta”, consiste nel ritagliare e arrotolare striscioline colorate di cartoncino”.

Per quanto riguarda la realizzazione, gli ospiti hanno realizzato circa 400 rotolini che sono stati incollati su un grande pannello, componendo, come in un mosaico, il cielo e le stelle. Parallelamente si sono svolti i lavori per la costruzione delle case miniatura. Gli ospiti hanno recuperato i cartoni selezionando quelli più adatti per forma e dimensione e, successivamente, li hanno rifiniti con stucco e piccole pietre. Le tegole, i marciapiedi e il lastrico stradale sono stati realizzati col DAS. La palizzata con piccoli legnetti. Ogni elemento è stato infine dipinto con colori ad acquerello e colori acrilici.

Un presepe curato nei dettagli dagli ospiti. Infatti, guardandolo attentamente, è possibile scorgerne i dettagli: le travi del soffitto nelle case, il pane e le patate fedelmente riprodotti ed anche la pietra incastonata al centro della piazzetta che rispetta fedelmente la forma della roccia originale. Tutto il presepe è sorretto da un grande cartone rivestito in sughero, anch’esso dipinto.

Nei giorni scorsi la direzione della struttura ha invitato il Sindaco, Christian Giordano, che ha fatto visita e apprezzato il lavoro: “Una bellissima sorpresa. Un’opera curata, sentita e ricca di significato. Mi ha colpito molto la scelta di riprodurre il nostro centro storico di San Biagio, un gesto che racconta affetto, memoria e senso di appartenenza. Un incontro che mi ha regalato un momento di grande serenità e, soprattutto, una bella emozione. Un sentito grazie alla direzione, agli operatori e a tutto il personale della Casa di Riposo per il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno e per la calorosa accoglienza riservata. Momenti come questi ricordano il valore della comunità e delle nostre radici. Una bella occasione per augurare a tutti loro un sereno Natale, all’insegna della tranquillità e del calore umano”, ha sottolineato il primo cittadino a margine della visita.

Claudio Buono