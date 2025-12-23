“Passannante, tra ribellione, scienza e memoria”, pubblicato il libro di Rocco Brancati che approfondisce la storia dell’anarchico italiano

“Passannante, tra ribellione, scienza e memoria”, è il titolo del libro che porta la firma di Rocco Brancati, di professione cuoco, di Savoia di Lucania. Un libro dedicato alla figura di Giovanni Passannante, nel 1878 autore di un fallito attentato alla vita di re Umberto I, il primo nella storia della dinastia Savoia.

L’autore, nel corso degli anni, ha messo insieme tutti i suoi appunti, tutte le ricerche fatte negli anni. Non un solito saggio storico, freddo e noioso. Ma un libro appassionante e ben redatto.

Cosa c’è in questo racconto?

“Un Uomo, non solo notizie sulla sua storia: Ho voluto umanizzare Giovanni. Non è il Passannante dei libri di storia, ma il ragazzo nato nella povertà della Lucania, un uomo pieno di rabbia per l’ingiustizia. Ho cercato di far rivivere alcuni eventi dal suo punto di vista, per capire la sua “rabbia”. Specie la sua infanzia a Salvia, alla fine dell’ ottocento: i giochi in piazza, il fermento della Festa di San Rocco, gli insegnamenti nella bottega del calzolaio. E c’è anche la nostra cascata, il luogo dove lui andava a pascolare. Dettagli che legano la storia al luogo in cui ci troviamo ora. Ho usato un linguaggio semplice, mantenendo la scaletta degli eventi, ma l’ho trasformato in una lettura che si divora tutta d’un fiato”.

Non critico né giudico, ma stimolare la riflessione sull’ingiustizia sociale, perché è questo il vero monito della sua storia

“Il racconto arriva fino ai giorni nostri, parlando del ritorno discreto dei suoi resti qui a Savoia di Lucania. Questo chiude un cerchio e spiega perché il dibattito sul nome del nostro comune è ancora così sentito. Ho arricchito la narrazione con alcune illustrazioni inedite che creano un ponte emotivo con quel lontano passato. Insomma, la storia di Passannante non è solo cronaca, è un pezzo di noi. Ho cercato di fare qualcosa di utile, credo. E certo non vuole sostituire, tutto quello che è già stato scritto su questa figura, anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno fatto qualsiasi cosa, per tenere viva la sua memoria, anche perché, senza di loro, questo libricino non sarebbe nato”.

Nel redigere il libro, l’autore ha ampliato in modo significativo la parte narrativa sull’infanzia a Salvia: oltre alla descrizione della sua casa, dei giochi in piazza, delle cascate e degli insegnamenti nella bottega del calzolaio, ha aggiunto episodi cruciali come la bottega degli alimentari (dove si recava con gli amici) e la trebbiatura. È in questo contesto rurale che la formazione delle sue idee, contro i benestanti del paese, prende piede e inizia a tormentarlo. ​”Ho fatto raccontare – ha sottolineato Brancati – l’intera vicenda con monologhi inediti in prima persona (inclusi quelli sulla prigione e il manicomio), prestando la voce allo stesso Passannante, per dare una prospettiva emotiva e psicologica diretta”.

​Questa evoluzione ha creato un’opera che, idealmente, si struttura in tre parti distinte e complementari: la parte strica (la narrazione degli eventi con un approccio accessibile e scorrevole), il racconto dell’infanzia (la ricostruzione dettagliata della vita a Salvia e la genesi delle sue idee) e la voce del ribelle (la serie di monologhi in prima persona che danno profondità psicologica al personaggio).

“Sento di aver finito di ritoccare. Ho dato a Giovanni Passannante e alla sua storia la completezza che meritavano”, ha sottolineato Brancati, che sta già lavorando a una seconda edizione.

Il libro è disponibile su Amazon.