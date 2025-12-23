La Voce degli Angeli, riscuote successo il coro della Parrocchia di Baragiano voluto da don Josè Conti

Continua a riscuotere successo e consensi. Il coro di voci bianche “La voce degli Angeli” della Parrocchia di Baragiano. Dopo le tante e applaudite esibizioni a Baragiano, il coro ha partecipato alla prima rassegna musicale presso la Parrocchia Santa Maria della Speranza a Potenza e presto sarà ancora “fuori porta”, a Ruoti

Ed è stata una grande soddisfazione per il parroco di Baragiano, don Josè Conti – il cui coro è stato fortemente voluto da lui – vedere i bambini esibirsi con così tanta bravura e abnegazione.

Il piccolo coro è nato circa quattro anni fa, anche grazie dall’impegno delle due giovani e intraprendenti Maria Losasso e Veronica Russo. Esegue il suo concerto annuale in data 6 gennaio nella chiesa di San Gerardo Majella di Baragiano. Quest’anno sarà impegnato anche il 28 dicembre nella chiesa del Rosario a Ruoti.

Il coro è nato in una piccola comunità come Baragiano per riunire i più piccoli nell’esperienza canora con l’obiettivo di fortificare le interazioni sociali e intensificare la consapevolezza del sé e l’ascolto dell’altro. E si può dire che sta andando avanti molto bene. La finalità di questo progetto è quella di coinvolgere sempre più giovani della comunità baragianese.

Claudio Buono