Tito, il 27 e 28 dicembre nel Chiostro del Convento la 1^ edizione del Presepe Vivente

L’Associazione Portatori della Madonna del Carmine della Parrocchia San Laviero Martire di Tito, presenta la prima edizione del Presepe Vivente: Una Storia d’Amore e di Fede. “Siete invitati a vivere un’esperienza unica e indifferente: il Presepe Vivente il 27 e il 28 Dicembre dalle ore 17:00, a Tito, nel chiostro del Convento di Sant’Antonio. Ingresso Libero”, fa sapere l’associazione.

Immersi nella magia del Natale, il Presepe Vivente di Tito vi trasporterà nella Betlemme di tanti anni fa, dove la storia di Gesù si svolgerà davanti ai vostri occhi. La Sacra Famiglia, i pastori, e gli abitanti di Betlemme vi accoglieranno con calore e semplicità, raccontando la storia dell’amore di Dio per l’umanità. I nostri figuranti, tutti volontari, rappresenteranno gli antichi mestieri ricreando un’atmosfera suggestiva e particolare. La scenografia, realizzata con cura e con materiali semplici, ha coinvolto tutta l’associazione dei Portatori del Madonna del Carmine della Parrocchia di Tito – afferma il Presidente – che ha scelto un luogo incantevole e mistico come il chiostro Francescano del Convento per ricordare la solenne nascita del Cristo Redentore.

Il Presepe Vivente è un’esperienza che resterà nel vostro cuore per sempre. Venite a scoprire la magia del Natale e a vivere un momento di fede e di amore.