Nel Potentino un calzoncello natalizio da record: a Pescopagano il guinnes dei primati da 54 metri

Ci sono volute oltre due ore e mezzo di tempo per realizzare a Pescopagano, un calzoncello ripieno di ceci, cacao e zucchero, dolce tipico natalizio, da guinnes dei primati, lungo oltre 54 metri. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della “Festa di chiusura della Transumanza”, ha visto impegnati il gruppo Podolica Pescopagano e l’Unione Regionale Cuochi lucani. Oltre 20 chef al lavoro per due ore e mezzo insieme ad una comunità intera che ha aiutato nel tirare la sfoglia, in piazza della Vittoria, nonostante le rigide temperature. Nel corso del pomeriggio laboratori per insegnare ai giovanissimi la preparazione dei calzoncelli, e poi la lavorazione della pasta filata, preparata grazie alle sapienti mani dei casari, la realizzazione dal vivo di campanacci e l’esposizione di collari. A chiusura della manifestazione, la degustazione gratuita di prodotti con carne bovina podolica. L’obiettivo della manifestazione, inserita nell’ambito della legge regionale 46/2024 sulla valorizzazione della pastorizia e transumanza e promossa dall’amministrazione comunale, dalla Regione Basilicata, assieme all’Unione Cuochi Lucani,è stato quello concludere nel migliore dei modi un anno eccezionale di eventi, un percorso fatto di identità, comunità e futuro. Scintillanti bracieri e tanta musica dal vivo hanno dato quel tocco avvolgente e piacevole ad una giornata di condivisione.