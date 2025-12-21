Valorizzazione del territorio lucano, grande successo per la prima edizione del Winter Tour – In Cluster Edition

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Winter Tour – In Cluster Edition, promosso dall’Associazione Sinapsi Lucana, un percorso itinerante di valorizzazione del territorio lucano che ha unito cultura, turismo esperienziale, istituzioni e filiere di eccellenza.

Il Winter Tour è partito ufficialmente da Matera il 12 dicembre, con il simbolico taglio del nastro presso Palazzo Malvinni Malvezzi, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, enti, associazioni e partner. Un momento che ha sancito l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato come leva strategica per la promozione del territorio.

In soli cinque giorni, dal 12 al 16 dicembre, il tour ha attraversato diverse aree della Basilicata, non limitandosi a visitare singole località ma raccontando i territori attraverso produttori, imprese e cluster di eccellenze, una scelta necessaria per ottimizzare i tempi e allo stesso tempo restituire una visione autentica e rappresentativa della regione.

Il percorso è proseguito nell’area della Grancia e dei Castelli Medioevali, con la visita al Castello Medioevale e l’incontro con aziende simbolo della tradizione produttiva lucana. A Potenza il tour ha visto la partecipazione del Sindaco Vincenzo Telesca e di rappresentanti dell’Istituto Alberghiero, con un focus sul centro storico, sul Teatro Stabile e sulla mostra allestita presso le scale mobili, esempio virtuoso di integrazione tra cultura e mobilità urbana.

Nel Vulture, i partecipanti hanno visitato cantine e aree produttive rappresentative della tradizione vitivinicola, emblema dell’identità enologica lucana. Sul Pollino il Winter Tour ha offerto un’esperienza immersiva tra natura e turismo sostenibile, con la ricerca del tartufo insieme ai tartufai locali e un percorso in bicicletta in collaborazione con ASD Bike Explorer. Le tappe di Chiaromonte e San Severino Lucano hanno valorizzato ulteriori eccellenze locali, dai saperi artigianali ai mulini restaurati, fino alle aree del turismo wild e ai paesaggi più suggestivi del Pollino.

Il Winter Tour si è concluso il 16 dicembre a Senise, suggellando un viaggio che ha messo in rete territori, comunità e filiere di eccellenza.

A breve sarà presentato un prodotto audiovisivo di taglio cinematografico, articolato in due video, che racconterà il tour attraverso un linguaggio innovativo e identitario. Protagonista della realizzazione è stato lo chef Simone Rugiati, insieme a un videomaker professionista, in un lavoro che ha unito qualità creativa, engagement, analisi degli insight, media e nuovi linguaggi della comunicazione. Il progetto confluirà nella piattaforma sinapsilucana.it e sarà accompagnato da un’attività continuativa di rilancio e monitoraggio nel corso del 2026.

Gli eccellenti risultati già raggiunti, con oltre tre milioni di visualizzazioni in soli tre giorni durante la promozione live del tour, confermano il Winter Tour – In Cluster Edition come modello virtuoso di promozione integrata del territorio lucano, orientato all’ottimizzazione, alla diffusione e alla valorizzazione delle buone pratiche.