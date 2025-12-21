Ritrovato a Potenza il 15enne scomparso dalla provincia di Lecce

Di lui non si avevano più notizie dallo scorso 17 dicembre, quando si era allontanato da Specchia, in provincia di Lecce. Oggi è stato ritrovato a Potenza, per le vie del centro, un giovane di 15 anni, che tra l’altro è proprio originario del capoluogo lucano.

Le ricerche si sono concentrate su Potenza perchè in questi giorni numerose erano state le segnalazioni giunte ai Carabinieri circa la sua presenza in città. A ritrovarlo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza.

Il giovane sta bene ma è stato comunque trasferito in Ospedale per controlli di rito.

Claudio Buono