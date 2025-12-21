Ritrovato a Potenza il 15enne scomparso dalla provincia di Lecce

21 Dicembre 2025

Di lui non si avevano più notizie dallo scorso 17 dicembre, quando si era allontanato da Specchia, in provincia di Lecce. Oggi è stato ritrovato a Potenza, per le vie del centro, un giovane di 15 anni, che tra l’altro è proprio originario del capoluogo lucano.

Le ricerche si sono concentrate su Potenza perchè in questi giorni numerose erano state le segnalazioni giunte ai Carabinieri circa la sua presenza in città. A ritrovarlo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza.

Il giovane sta bene ma è stato comunque trasferito in Ospedale per controlli di rito.

Claudio Buono

