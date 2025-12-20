Borghi Eccellenti Lucani, a Sant’Angelo Le Fratte riunione del coordinamento per il resoconto delle attività svolte

Presso la sede Municipale del Comune di Sant’Angelo le Fratte, si è tenuto un importante incontro del coordinamento dei Borghi Eccellenti Lucani, cui hanno partecipato i Sindaci della rete ed il coordinatore Michele Miglionico. L’ordine del giorno ha previsto il resoconto delle attività svolte nell’ultimo anno, un periodo caratterizzato da significativi risultati e una costante crescita della rete.

In particolare, abbiamo il piacere di annunciare che il numero dei comuni aderenti è aumentato, raggiungendo quota 16. Sono stati siglati due protocolli d’intesa cruciali con il Club Alpino Italiano (CAI) e l’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) di Basilicata, che aprono la strada a future collaborazioni per la valorizzazione del nostro territorio. Si sono intrapresi ragionamenti costruttivi anche con la LFC.

Un’altra iniziativa di rilievo è la candidatura di un progetto innovativo dedicato alla rievocazione dei giochi tradizionali, un segnale forte della nostra volontà di riportare in vita le tradizioni locali; un progetto di recupero e messa in rete di sentieri e vecchi tratturi È stato inoltre stilato una bozza di  progetto generale di valorizzazione e promozione integrata, che mira a potenziare le peculiarità di ciascun borgo attraverso un’azione sinergica.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati dei primi press tour realizzati, i quali hanno contribuito a far conoscere meglio le bellezze e le risorse dei nostri comuni. Sono stati organizzati cartelloni unici per eventi di punta, sia per l’estate che per il Natale 2025, favorendo una comunicazione coordinata e efficace.

Particolare impegno è stato posto anche nelle campagne di comunicazione autogestite, che hanno visto i comuni della rete lavorare insieme in modo proattivo. Infine, sono stati intrapresi percorsi condivisi con altre reti di promozione, ampliando così le possibilità di collaborazione e scambio tra territori anche oltre i confini regionali.

In conclusione, all’unanimità dei presenti, si è potuto affermare che questo primo anno è stato dinamico e ricco di soddisfazioni. Gli amministratori, oltre a riaffermare la forte volontà di condividere a pieno le strategie con le varie istituzioni sovra comunali, hanno condiviso linee comuni per l’attuazione di nuovi progetti, gettando le basi per un futuro ancora più promettente per i Borghi Eccellenti Lucani, demandando il coordinatore Michele Miglionico ad attivare concretamente quando deciso e condiviso.

