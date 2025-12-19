Sasso di Castalda, dal comune il ‘Bonus Tari 2025’. Contributi per utenze domestiche e non domestiche grazie ai Fondi RIPOV

Il Comune di Sasso di Castalda ha fatto sapere di aver approvato tutto quanto necessario per la concessione di contributi per le utenze domestiche grazie ai fondi Ripov (fondi del Programma Operativo Val d’Agri – Progetto RIPOV) e utenze non domestiche, come bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie.

Il Comune sassese ha destinato risorse per complessivi 30mila euro che serviranno per ridurre l’onere economico legato alla tassazione del servizio rifiuti anno 2025 relativa alle utenze domestiche e non domestiche. Bisognerà essere in regola con i pagamenti.

Il contributo – fa sapere il Comune in una nota – sarà rimborsato ai cittadini residenti che ne facciano domanda, riconosciuto in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e in base all’Isee

Nei 30mila euro stanziati, poco più di 2mila sono riservati alle utenze non domestiche che svolgono la loro attività nel territorio del comune di Sasso di Castalda. In questo caso, chi in regola con i pagamenti della Tari e dell’Imu per le ultime cinque annualità alla data del 31.12.2025 e con i pagamenti dei canoni, per le ultime cinque annualità, se concessionari e/o locatari di immobili comunali, il contributo sarà rimborsato agli aventi diritto che ne facciano domanda, riconosciuto in misura proporzionale all’importo pagato.

Le richieste di contributi dovranno essere trasmesse con apposita istanza, come da modelli predisposti dall’ufficio competente, sottoscritte mediante autocertificazione e fatte pervenire presso gli uffici comunali con consegna a mano o mediante pec al seguente indirizzo protocollo.comunesassodicastalda@pec.it

Il termine ultimo per la trasmissione delle richiesta del rimborso Tari 2025 utenze domestiche e non domestiche è fissato alla mezzanotte del 28 febbraio 2026.

Le informazioni e la modulistica completa sono disponibili sul sito www.comune.sassodicastalda.pz.it e presso gli uffici comunali.