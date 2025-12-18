Vietri di Potenza, il Vigile del Fuoco Francesco Caggianese insignito dalla prestigiosa onorificenza di ‘Cavaliere della Repubblica Italiana’

Grande orgoglio per la comunità di Vietri di Potenza: Francesco Caggianese, Vigile del Fuoco in pensione, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. La consegna dell’onorificenza è avvenuta al Teatro Stabile, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Prefettura di Potenza proprio per la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Insieme a Caggianese, sono stati insigniti della prestigiosa onorificenza anche altre dieci persone del Potentino, mentre hanno ricevuto di Ufficiale e Grande Ufficiale altre due persone.

Il Cavaliere Francesco Caggianese intraprende, nel 1993, il percorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dando prova, sin da subito, di grande professionalità e di un non comune attaccamento al lavoro. Nel corso della carriera ha preso parte a diverse e rilevanti operazioni. In particolare, interviene nel crollo del palazzo di Viale Giotto a Foggia per il recupero delle salme di 67 persone e nei soccorsi per i terremoti de L’Aquila e di Amatrice. La grande abnegazione al lavoro gli frutta, negli anni, diversi riconoscimenti ed elogi da parte dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco di Potenza, anche per interventi eseguiti al di fuori dell’orario di servizio.

Ha ricevuto, inoltre, un Attestato di Pubblica Benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile. Accanto all’attività professionale, Francesco Caggianese ha coltivato, da sempre, un forte impegno civico e sociale, in favore della sua comunità, Vietri di Potenza.

L’onorificenza di Cavaliere della Repubblica è il primo grado di una delle massime onorificenze italiane, conferita dal Presidente della Repubblica per premiare benemeriti in vari campi che si sono distinti per meriti eccezionali verso la Nazione.

E’ stata per lui e per la sua famiglia, al suo fianco come da sempre, una serata emozionante. Sul palco, a consegnargli l’onorificenza il Prefetto di Potenza Michele Campanaro il Sindaco del suo Paese, Christian Giordano, insieme al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli.

“È stato per me – ha dichiarato Giordano – un grande piacere e un grande onore condividere questa emozione con Francesco che è un esempio di dedizione al lavoro per tutti. Riconoscimenti come questo ricordano quanto siano fondamentali gli esempi positivi: storie di impegno, sacrificio e passione che rappresentano un punto di riferimento per le nuove generazioni e un motivo di orgoglio per l’intera comunità. Un grande onore per tutta la comunità di Vietri di Potenza. Congratulazioni a tutti gli insigniti”.

Durante la serata, insigniti con il grado di Grande Ufficiale Domenico Mutino (avvocato distrettuale dello Stato di Potenza) e con il grado di Ufficiale Paolo Franciosa (comandante del Comando Militare Esercito Basilicata). Insieme a Caggianese, con il grado di Cavaliere: Antonio Salvatore Amorosi, medico; Antonio Cirelli, ispettore della Polizia di Stato; Vincenzo Giuseppe Giordano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo; Angelo Michele Marone, luogotenente c.s. della Guardia di Finanza; Immacolata Mele, presidente dell’Associazione “Sefora Cardone Onlus” di Potenza; Antonio Mennuti, vice questore aggiunto della Polizia di Stato in quiescenza; Michele Mario Mungiello, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Maria Gaetana Pisani, vedova del carabiniere Claudio Pezzuto, ucciso nel 1992 nell’eccidio di Pontecagnano Faiano; Giuseppe Racioppi, maestro di Musica e Canto corale; Ubaldo Rosa, ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza.

Presente tra gli ospiti anche Miss Italia 2025, la lucana Katia Buchicchio, a cui è stata consegnata una targa.

