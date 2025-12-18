Potenza, la Guardia di Finanza sequestra decine di banconote false

È di oltre 8.500 euro il valore delle 199 banconote false sequestrate dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Potenza a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”.

In tale contesto gli approfondimenti delle Fiamme Gialle potentine sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio.

La “classifica” delle banconote false sequestrate vede tra i primi posti i tagli da 50 euro (93 banconote per un valore di 4.650 euro) e 20 euro (67 banconote per un valore di 1.340 euro) seguiti da quello da 100 euro (24 esemplari per un corrispondente valore pari a 2.400 euro); nelle restanti posizioni figurano le banconote con tagli da 10 euro (14 pezzi) e 5 euro (1 pezzo).

Non si registra invece la presenza di banconote da 200 e 500 euro.

Un significativo supporto alle indagini perviene anche dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi (“C.N.A.”) della Banca d’Italia, che rimette periodicamente a questo Comando Provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza.

Lotta alla criminalità economico – finanziaria e sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento: sono queste le prerogative di legge affidate al Corpo per arginare l’immissione sul mercato di banconote e monete contraffatte, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell’utilizzo della valuta.

Un comparto di specialità definito dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell’ambito della razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali, con il quale è stato affidato al Corpo il compito preminente della vigilanza del settore, affrontata nella duplice funzione di polizia economica e finanziaria e di polizia giudiziaria, quest’ultima volta alla ricerca, prevenzione e repressione dei correlati reati contro il patrimonio.

Contrastare la falsificazione dell’euro contribuisce ad accrescere l’affidabilità e la sicurezza della moneta unica, simbolo tangibile dell’unità europea.