Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, banditi due concorsi per funzionario amministrativo e tecnico a tempo indeterminato

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, in attuazione del Programma triennale del fabbisogno di personale, ha indetto due concorsi pubblici per esami per l’assunzione di un Funzionario Amministrativo Giuridico e di un Funzionario Tecnico, entrambi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le procedure di reclutamento, autorizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state avviate dal Direttore del Parco, dott. Giuseppe Luzzi, mediante pubblicazione dei bandi sul Portale nazionale del reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), sulla home page del sito istituzionale dell’Ente (www.parcoappenninolucano.it) e nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.

Considerate le imminenti festività natalizie, l’Ente Parco ha stabilito che le candidature potranno essere presentate attraverso il portale “inPA” fino al 26 gennaio 2026, prevedendo un periodo di pubblicazione pari a quarantacinque giorni, così da garantire la più ampia partecipazione alle procedure selettive – articolate in una eventuale prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale – e assicurare la massima pubblicità e trasparenza. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Antonio Tisci, secondo il quale “finalmente si sta superando la fase di inerzia che ha caratterizzato la vita dell’Ente negli anni passati”.

“Appena nominato Commissario ad Acta con la revoca della precedente gestione – ha proseguito Tisci – presi l’impegno che, per la prima volta, l’Ente avrebbe avuto un direttore nominato dal Ministero, a tempo pieno e con pieni poteri. Con l’aiuto del sottosegretario Barbaro ho mantenuto questa promessa, riuscendo a fare ciò che nessuno aveva fatto prima”.

“Il secondo impegno era quello di completare la pianta organica tramite concorsi pubblici ed oggi – ha aggiunto Tisci – riusciamo a tener fede anche a questo impegno. Ricordo che, al mio arrivo, l’Ente versava in una situazione criticata anche dai Revisori dei Conti, che evidenziavano l’utilizzo di lavoratori interinali per compiti propri dei dipendenti pubblici”.

“Ovviamente – ha continuato – non intendiamo fermarci qui. La pianta organica dovrà essere ulteriormente implementata per riportarla a livelli adeguati alle esigenze dell’Ente e del territorio, e quanto prima in linea con quanto previsto all’atto dell’istituzione, cercando di superare la perdita di capacità assunzionale determinata dalla gestione trascurata del passato”.

“Nelle mie esperienze politiche e nella gestione di enti – ha concluso Tisci – posso affermare che i lavoratori del Parco rappresentano un’eccellenza, avendo sopperito con dedizione alle inefficienze gestionali e alla carenza di personale. Al personale dell’Ente, guidato dal direttore Luzzi, va il mio ringraziamento per tutto ciò che quotidianamente svolge”.