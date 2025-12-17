Potenza, irregolare sul territorio si nasconde nel porticato di un’abitazione per eludere i controlli. Disposta l’espulsione

Gli operatori della Squadra Volante, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno identificato un cittadino extracomunitario nel centro del capoluogo potentino, mentre tentava di eludere i controlli di polizia nascondendosi nel porticato di un’abitazione. Il cittadino straniero, di nazionalità nigeriana e nato nel 1996, risultava già gravato da pregresse segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti, nonché destinatario di un precedente provvedimento di espulsione.
Pertanto, veniva accompagnato in Questura dal personale dell’U.P.G.S.P. e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale. A seguito delle verifiche e degli approfondimenti svolti dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione, emergeva la persistente irregolarità della permanenza sul territorio nazionale. Il cittadino nigeriano veniva espulso con provvedimento del Prefetto ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Il Questore disponeva, inoltre, il suo trattenimento presso il C.P.R., dove veniva accompagnato e preso in carico al fine di avviare l’iter necessario al completamento degli accertamenti sulla nazionalità e all’acquisizione della documentazione utile al rimpatrio.