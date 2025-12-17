“La Bellezza che danza” al Teatro Francesco Stabile di Potenza. Il 21 dicembre dal Barocco francese al grande sinfonismo beethoveniano

L’Accademia Ducale Centro Studi Musicali Fondazione di Partecipazione ETS propone, nell’ambito della Stagione Concertistica 2025 “I nuovi fiori dell’Accademia”, il concerto “La Bellezza che danza”, in programma domenica 21 dicembre 2025 al  Teatro “Francesco  Stabile” di Potenza. L’evento rientra nel cartellone “Natale in Città” del Comune di Potenza.

Protagonisti della serata saranno Lorenzo Antonio Iosco, direttore stabile dell’Accademia Ducale, e l’EAD – Ensemble Accademia Ducale. Il concerto è concepito come un percorso attraverso tre secoli di musica, dal Barocco francese al grande sinfonismo beethoveniano, mettendo al centro la forza espressiva della musica dal vivo.

Il programma apre con due pagine di Jean-Philippe Rameau, i Tambourins I e II e la Danse du grand Calumet de paix exécutée par les Sauvages, prosegue con la celebre Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel e si conclude con la Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven, considerata una delle vette del repertorio sinfonico per l’energia ritmica e la forza espressiva.

Con questo appuntamento la Fondazione conferma il proprio impegno nella realizzazione di produzioni sinfoniche di alto livello, aperte al grande pubblico e particolarmente attente alla formazione delle giovani generazioni.

Programma:

  • J.-P. Rameau – Tambourins I e II
  • J.-P. Rameau – Danse du grand Calumet de paix exécutée par les Sauvages
  • M. Ravel – Pavane pour une infante défunte
  • L. van Beethoven – Sinfonia n. 7

