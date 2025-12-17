Il 18 e il 19 dicembre l’atteso Concerto di Natale del Liceo Musicale “Walter Gropius”

Il Liceo Musicale “Walter Gropius” di Potenza presenta il tradizionale Concerto di Natale che si terrà in due serate consecutive, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30 presso la sede di Via Anzio, 4. L’ingresso è libero.

L’evento vedrà protagonisti il Coro e l’Orchestra del Liceo Musicale in un programma che rispetta la tradizione del classico concerto natalizio, con un repertorio che spazia dall’Inno di Mameli ai grandi classici della stagione festiva come White Christmas e Adeste Fideles, fino alle immortali composizioni di Strauss come The Blue Danube Waltz, Pizzicato Polka e Tritsch Tratsch Polka. Il programma comprende inoltre brani suggestivi come Albero della Vita, Christmas Classic, Santa Claus, Aladdin Medley, Adiemus e Ride On King.

Un’orchestra verticale come ponte tra scuola e futuro

L’aspetto più significativo di questa iniziativa è la partecipazione straordinaria degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado a Indirizzo Musicale (SMIM) del territorio, che saliranno sul palco insieme agli studenti del Liceo. Un vero e proprio laboratorio di orientamento in cui i giovani musicisti delle medie possono vivere un’esperienza formativa concreta, suonando fianco a fianco con i liceali e scoprendo dal vivo le opportunità offerte dal percorso di studi musicale.

Il concetto di orchestra verticale si conferma così uno strumento pedagogico di grande valore: non solo un momento di condivisione artistica, ma un’occasione reale per gli studenti più giovani di conoscere il Liceo Musicale, di confrontarsi con repertori più impegnativi e di immaginare il proprio futuro formativo.

Gli Istituti ospiti

Al concerto parteciperanno gli alunni delle SMIM di:

Avigliano

Baragiano-Bella

Satriano – Brienza

“Torraca – La Vista” Potenza

“Don Milani – Leopardi” Potenza

Oppido Lucano – Pietragalla – Tolve

Moliterno – Spinoso – Tramutola

Istituto Omnicomprensivo Marsicovetere

La collaborazione tra il Liceo “Walter Gropius” e le scuole medie del territorio testimonia l’impegno nella costruzione di una rete formativa che valorizzi i talenti musicali fin dalla giovane età e offra percorsi di continuità didattica di qualità.

Informazioni Liceo Artistico e Musicale “Walter Gropius” Via Anzio, 4 – Potenza www.liceoartisticoemusicale.edu.it