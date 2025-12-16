Studente di Tito scomparso da Roma. Si cerca Marco Giosa di 23 anni

C’è preoccupazione per la scomparsa di un 23enne di Tito, studente universitario fuori sede, di cui non si hanno più notizia dall’11 dicembre. Il giovane si trovava a Roma per studio e non dà sue notizie da alcuni giorni. A darne notizia sui social è la pagina Facebook Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV.

Si tratta di Marco Giosa, che si sarebbe spostato prima verso Cologno Monzese e poi a Torino.

In caso di avvistamenti e segnalazioni contattare: 388 189 4493⁩ o direttamente il 112.

Claudio Buono