Dalle Alpi a Potenza, grande successo per l’incontro scientifico “La voce dei ghiacciai”

16 Dicembre 2025

Si è tenutopresso l’Auditorium di Santa Cecilia a Potenza l’incontro scientifico divulgativo “La voce dei ghiacciai” dalle Alpi a Potenza, nell’anno internazionale dei ghiacciai. E’ stato organizzato dall’IIS “Di Pasca Fortunato” Indirizzo Agrario in collaborazione con “Source International”. Gli alunni hanno ipotizzato e realizzato una campagna social di divulgazione sui cambiamenti climatici, anche alla luce del problema della mancanza d’acqua e del rischio razionamento, paventato in futuro, e vissuto le scorse feste natalizie, in una regione nel cui stemma ci sono quattro fiumi.

L’incontro scientifico è stato caratterizzato dalla visione di alcuni video o “timelaps”  in cui è stata mostrata l’involuzione dei ghiacciai nel corso dei tempi. I ghiacciai ci parlano non solo del presente ma anche del passato: importante il ruolo svolto dalle  montagne del nord Italia, nel corso della prima e della seconda guerra mondiale. A conclusione dell’incontro scientifico, svolto con modalità interattiva e con l’uso di piattaforme social,  i ragazzi dell’indirizzo Agrario dell’IIS “Di Pasca Fortunato” hanno ideato diversi  slogan di una possibile campagna di divulgazione, di cui ricordiamo:  “Il tempo si sta sciogliendo, ciò che perdiamo oggi ci mancherà domani” “Il clima sta cambiando, e noi?”, “Quando il ghiacciaio sparisce il futuro affonda”.

Claudio Buono

