Balvano, interviene il sindaco Di Carlo sui fatti di questi giorni: “Articoli con interpretazioni personali”. Precisazioni di Melandro News

In riferimento alla notizia diramata da alcuni organi di stampa, tra cui Melandro News, riguardo le dimissioni di un consigliere comunale a Balvano, è intervenuto con un post su Facebook il sindaco Ezio Di Carlo. Proponiamo il suo intervento e in calce, alcune precisazioni di Melandro News, doverose.

L’INTERVENTO DEL SINDACO EZIO DI CARLO – “In questi giorni abbiamo assistito, purtroppo, a un nuovo tentativo di mettere in cattiva luce la comunità di Balvano attraverso la diffusione di informazioni inesatte e ricostruzioni parziali dei fatti”. “Sono stati pubblicati – continua Di Carlo – articoli che riportano interpretazioni personali presentate come verità, con informazioni non corrispondenti alla realtà. Ritengo quindi doveroso fare chiarezza su alcuni punti fondamentali”.

Queste le precisazioni del Sindaco: “Il primo riguarda le dimissioni del consigliere Lo Monte, avvenute esclusivamente per motivi personali. Il rapporto con Lo Monte è sempre stato ottimo e continuerà a esserlo: anche ieri ho avuto modo di parlare con lui nel mio studio. Contestualmente, è stato nominato come successore Massimo Zarrillo. Non esiste quindi alcun posto vacante, contrariamente a quanto riportato. Il secondo punto riguarda le voci su una presunta rissa: non si è verificato alcun episodio di violenza. Si è trattato di un disguido di natura personale, già chiarito tra le parti coinvolte, senza alcun collegamento con questioni politiche. Il terzo punto riguarda le 3 presunte dimissioni: ad oggi risultano due i consiglieri che hanno presentato le dimissioni per scelte personali. Il gruppo continuerà a lavorare con impegno, convinto della propria responsabilità verso il paese e determinato a perseguire per il bene della comunità”.

Dopo un passaggio su alcune polemiche relative alle pale eoliche, la conclusione riguardo il tema: “Desidero ribadire che a Balvano non regna alcuna confusione. Purtroppo, alcune persone continuano a diffondere notizie fuorvianti e a creare divisioni, senza rendersi conto che tali azioni danneggiano solo l’immagine del nostro paese e la serenità della comunità. Invito tutti al rispetto reciproco e all’amore per Balvano”.

PRECISAZIONI DEL DIRETTORE DI MELANDRO NEWS, CLAUDIO BUONO

Per onore di cronaca e rispetto nei confronti dei lettori di Melandro News, nella qualità di direttore e autore dell’articolo pubblicato ieri (disponibile cliccando qui), alla luce di una serie di segnalazioni, devo precisare quanto segue:

Dal momento che il sindaco nel suo intervento ha “generalizzato” senza fare alcuna precisazione agli autori degli articoli, come Melandro News ho dato notizia esclusivamente delle dimissioni (e non c’è nulla di falso) del consigliere comunale Lo Monte. Ricordando – per ricostruire la storia amministrativa – anche le dimissioni del consigliere Le Caldare di qualche anno fa e il decreto di sfiducia, a firma del sindaco, nei confronti dell’assessore Luongo. Questa è cronaca.

Mai Melandro News ha parlato di tre consiglieri dimissionari, di posti vacanti e di risse. Non è stato mai parlato di tutto ciò. Generalizzare, ‘buttando’ quindi nel cerchio degli articoli e delle polemiche anche Melandro News, non è del tutto corretto, istituzionalmente e professionalmente. Con tanto di rispetto nei confronti di una persona perbene quale il dott. Di Carlo. Questo il mio modo di vedere. Specie per una testata giornalistica che ha sempre raccontato di Balvano, puntualmente, e di tutte le iniziative, non solo cronaca politica e accaduti più gravi.

Ho ritenuto tenuto fare queste precisazioni dal momento che tanti cittadini di Balvano, lettori di Melandro News, mi hanno segnalato il fatto e consapevoli della correttezza dello scrivente, hanno segnalato il post del sindaco dove, probabilmente, il fatto di generalizzare ha inserito tra le polemiche anche questa testata giornalistica che nulla ha a che vedere con quanto riportato dal Sindaco nel suo post. Che, certamente – e lo sottoscrivo – non riguarda Melandro News, una delle testate giornalistiche che ha dato notizia su Balvano. Si, delle dimissioni, no di altri fatti e informazioni scorrette.

Resto sempre a disposizione, come sempre e da sempre.

Claudio Buono, direttore responsabile Melandro News