A Tito ‘Natale in Circolo’: voucher da 10 € a fronte di una spesa minima di 20 € da spendere nelle attività aderenti

Ha preso il via l’iniziativa “Tito Natale in circolo”. A partire da ieri 15 dicembre, presso i 23 esercizi aderenti all’iniziativa, sarà possibile ricevere un voucher dal valore di 10,00 € a fronte di una spesa minima di 20,00 €. Il voucher sarà a sua volta spendibile in un’altra attività, sempre aderente all’iniziativa, differente da quella che ha rilasciato il buono spesa.

“Si tratta di una misura pensata per valorizzare e sostenere il commercio di prossimità, il commercio che fa vivere i nostri centri e che, più di tutti, subisce le conseguenze della diffusione della grande distribuzione”- dichiarano Fabio Laurino e Loredana Bruno, rispettivamente Sindaco e Assessore alle attività produttive del Comune di Tito.

“Per questa prima edizione sono stati emessi 1000 voucher dal valore di 10,00 €. Si tratta di una sperimentazione finalizzata a incentivare gli acquisti sul territorio, già perseguita in altre realtà italiane, sicuramente perfezionabile alla luce degli effetti che registreremo al termine dell’iniziativa fissato al 31 gennaio 2026 a cui seguirà un confronto con tutte gli esercenti per valutare criticità e benefici”

Un’azione concreta per stimolare i consumi locali, fidelizzare l’utenza e creare un circuito economico virtuoso sul territorio.

Per informazioni: www.comune.tito.pz.it