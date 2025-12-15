Potenza, domani 16 dicembre la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Ecco la lista degli insigniti

Si terrà presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza, alle ore 18.00 di martedì 16 dicembre prossimo, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia sarà introdotta dallo spettacolo natalizio “Il Fantasma dell’Opera”, messo in scena dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza.
Il Prefetto Michele Campanaro consegnerà tredici onorificenze a cittadini della provincia di Potenza che si sono particolarmente distinti verso la Nazione in diversi campi.
Di seguito gli insigniti:
- con il grado di Grande Ufficiale, Domenico Mutino, avvocato distrettuale dello Stato di Potenza;
- con il grado di Ufficiale, Paolo Franciosa, comandante del Comando Militare Esercito Basilicata;
con il grado di Cavaliere:
- Antonio Salvatore Amorosi, medico;
- Francesco Caggianese, capo reparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza;
- Antonio Cirelli, ispettore della Polizia di Stato;
- Vincenzo Giuseppe Giordano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo;
- Angelo Michele Marone, luogotenente c.s. della Guardia di Finanza;
- Immacolata Mele, presidente dell’Associazione “Sefora Cardone Onlus” di Potenza;
- Antonio Mennuti, vice questore aggiunto della Polizia di Stato in quiescenza;
- Michele Mario Mungiello, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Maria Gaetana Pisani, vedova del carabiniere Claudio Pezzuto, ucciso nel 1992 nell’eccidio di Pontecagnano Faiano;
- Giuseppe Racioppi, maestro di Musica e Canto corale;
- Ubaldo Rosa, ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza.
La serata, che sarà allietata dalle musiche del Liceo “Walter Gropius” di Potenza, si concluderà con la consegna di una Targa speciale alla lucana Katia Buchicchio, Miss Italia 2025.