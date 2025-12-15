Incidente sul lavoro a Viggiano, morto un 67enne

Ancora morti sul lavoro in Basilicata. A perdere la vita nel pomeriggio un uomo di 67 anni, operaio, che sarebbe stato travolto da materiale edile mentre lavorava a Viggiano.

Si tratta di un uomo di Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo doveva scaricare della sabbia quando avrebbe notato un malfunzionamento del cassone. Sarebbe sceso dal mezzo e poi travolto dal materiale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Viggiano, il personale dell’ASP. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine e disposto l’autopsia sul corpo, che al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Claudio Buono