Balvano, la maggioranza perde pezzi. Si dimette un consigliere comunale

Perde pezzi la maggioranza al Comune di Balvano guidata dal sindaco Ezio Di Carlo. Nelle ultime ore sono arrivate le dimissioni, dalla carica di consigliere comunale, di Donato Lo Monte, eletto con la lista civica “Rivivere”. Aldilà delle dimissioni da consigliere, a fare notizia è il fatto che si tratta di un terzo episodio.

Infatti, già da qualche anno per primo a dimettersi da consigliere fu Antonio Le Caldare. Al suo posto, rientrò Rocchina Picerno. Poi, qualche tempo più tardi, il decreto di sfiducia firmato dal sindaco Di Carlo nei confronti di Giuseppe Luongo, assessore e trascinatore della lista vincente, nelle elezioni del 3 ottobre 2021, con ben 149 preferenze ottenute, vale a dire il 21 % del totale dei voti della lista vincente, che in totale riuscì a ottenerne 696, contro i 589 della lista La Vite, capeggiata da Antonia Scarfiglieri e con all’interno il sindaco uscente Costantino Di Carlo, oggi entrambi in opposizione con Domenico Teta.

Le dimissioni del consigliere Lo Monte sarebbero frutto di dissapori con alcuni membri della maggioranza. Il suo posto dovrebbe prenderlo Massimo Zarrillo, tra i non eletti della lista. La votazione per l’ingresso in consiglio comunale è prevista per la prossima seduta.

Claudio Buono