“Nel respiro dei ricordi” è l’opera prima, che segna l’esordio di Rosanna Anelli sulla scena poetico-letteraria italiana

Il volumetto che giace sulla nostra scrivania, in attesa del vaglio critico, è intitolato “Nel respiro dei ricordi” (Poeto editore, Padova, nov. 2025, 8 euro) ed è stato pubblicato da Rosanna Anelli, nata a Mortara (Milano) ed ivi cresciuta fino all’età preadolescenziale, da genitori originari di Genzano di Lucania. L’autrice, sposata e residente a Ruvo del Monte da molti lustri, è una insegnante in quiescenza che ha sostituito l’impegno didattico con prosa e poesia: in quest’opera, giustapposti ma non commisti. Nella fattispecie, il libretto, piuttosto “smart”, consta di 19 poesie e 14 racconti brevi all’insegna dell’Ermetismo, senza disdegnare, per “contagio” professionale, il Romanticismo e gli altri filoni letterari. E, infatti, siamo di fronte, giustappunto, ad una silloge di poesie ed una di testi poetici in prosa scaturiti da emozioni di vita vissuta, raccolte e lasciate sedimentare nei meandri della cosiddetta long memory, in attesa di esternarle, un giorno, e condividerle con chi ancora crede nei sentimenti. Attesa terminata con la pubblicazione, già alla 2^ edizione. Non a caso, la Anelli, nella sua dedica speciale (pag.6), dice:”A chi ha attraversato la mia vita/e ha lasciato in me un segno./A chi mi ha amato, a chi mi ha insegnato./A chi ho perso, ma che vive ancora nelle mie parole”. Poi, nella sua inusuale autoprefazione (pag. 7) fuori dagli schemi, afferma, per l’appunto: “Non scrivo per seguire schemi, ma per lasciare che le emozioni prendano forma, senza barriere: con le parole catturo, tra le righe, istanti di vita, incontri, legami che resistono al tempo, amore che illumina e consuma. Se poesia significa dare voce all’indicibile, allora questo è il mio modo di esistere sulla carta. (…) Se la poesia deve rispettare regole per essere riconosciuta, allora questa è la mia rivoluzione silenziosa: poesia che vive, respira, si fa sentire”.

Dal punto di vista lessicale, notiamo subito l’impiego di un registro linguistico di livello volutamente medio, onde consentire la lettura ad una platea eterogenea, di lettori con qualsiasi grado d’istruzione, grazie all’assenza di barbarismi, sofismi ed arzigogoli inutili, che spesso contraddistinguono la letteratura e la pubblicistica dei nostri tempi. Notevole è, invece, la presenza delle figure retoriche, specie tra le poesie che, sfuggendo alla metrica tradizionale, a beneficio del blank verse, ricorre alla metafora e alla similitudine, come ad es. nella struggente lirica “Storia del mattino”(pag.13) : “Ti hanno trovata così./Ti hanno trovata una splendida mattina di maggio,/quando il sole, timido, iniziava a far capolino tra le colline./ Ti hanno trovata così, / quando la gente era ancora assopita/nel dolce tepore delle coperte. / Ti hanno trovata inerte, stesa su quella fredda panchina,/ bagnata dalla rugiada del mattino./ Ti hanno trovata così, con indosso solo quella, /ormai succinta maglietta, con la scritta “LOVE”, /e le tue lunghe e magre gambe strette/in jeans logori e strappati. / (…) Ti hanno trovata così, dolce stella del mattino, /silenziosa. / Il tuo pallido volto, quasi sorridente, /ora è sereno, non soffre più. / Tutto tace, tutto è calmo. /Si sentirà solo / lo straziante dolore di /una madre / alla scoperta di una così terribile verità”.

In ultima analisi, “Nel respiro dei ricordi” è un testo evocativo di pensieri e parole icastiche di chi, senza prole propria, ha proiettato il suo “controtransfert” su quella degli altri, senza lesinare affetto ed empatia, ampiamente ricambiata, come dimostra la poesia autobiografica “Ritorno fra i banchi” (pag. 20) : “ Cammino silenziosa/tra strade che sanno di settembre./ Mamme e bambini / si affrettano verso il nuovo giorno./ Una voce mi chiama: “Ciao Maestra”./ Un sussulto al cuore …/ gli occhi si fanno piccoli piccoli / per non piangere./ Un’ondata mi sommerge:/mi rivedo tra i banchi, tra voci, sorrisi,/la mia classe, la mia vita. / E in quel saluto, tutto ritorna. /Come se il tempo non avesse mai davvero voltato pagina “. Un’ulteriore dimostrazione che, come dice Kesselgross : “Quello dell’insegnante, in senso iperonimico, è il mestiere più bello del mondo, se i genitori degli alunni ti lasciano lavorare in pace”. Il volumetto, con un editing quasi perfetto (un solo lapsus calami rilevato: “obblìo”, pagg. 6 e 34) dopo Genzano, nell’estate scorsa, sarà presentato a Ruvo del Monte, il 19 dicembre prossimo, h 19:30, c/o il Centro polivalente, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Prof. Domenico Calderone