Ruoti e Nea Propontida unite da un gemellaggio. Siglato il patto tra Italia e Grecia

Nelle scorse settimane, la comunità di Ruoti ha accolto con grande entusiasmo e calore la delegazione greca del Comune di Nea Propontida, il Sindaco Manolis Karras e il Vicesindaco Konstantinos Kokkinidis, giunta in Basilicata per siglare ufficialmente il patto di gemellaggio tra le due città. La visita della delegazione greca è stata caratterizzata da momenti di condivisione e conoscenza reciproca. Gli ospiti hanno avuto modo di scoprire le bellezze del territorio, il patrimonio culturale e le tradizioni locali.

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia ufficiale presso la sede del Municipio in Via Grande Fontana Bona n.53, alla presenza delle autorità locali e di cittadini che hanno voluto partecipare a questo momento significativo per la vita della comunità. L’evento ha sancito formalmente l’inizio di una partnership istituzionale destinata a rafforzare i legami tra le due comunità attraverso la condivisione di progetti comuni, con l’obiettivo di sviluppare iniziative in diversi ambiti strategici della cultura, del turismo e delle tradizioni locali che permettano ai cittadini di entrambe le comunità di conoscere e apprezzare le reciproche ricchezze culturali.

Particolare attenzione sarà dedicata all’educazione e ai giovani, con programmi di scambio per studenti, progetti educativi congiunti e attività che coinvolgano le nuove generazioni nella costruzione di un’identità europea condivisa, basata sul dialogo e sulla conoscenza reciproca.

Durante la cerimonia, il Sindaco di Nea Propontida Manolis Karras e il Vicesindaco Konstantinos Kokkinidis sono stati accolti con grande cordialità dalle autorità di Ruoti. I rappresentanti hanno sottolineato il significato profondo di questo legame, evidenziando come il gemellaggio non sia solo un atto amministrativo, ma un ponte umano che unisce due comunità.

La delegazione greca ha espresso profonda soddisfazione e gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per il calore dimostrato dalla comunità ruotese durante la loro permanenza. Karras e Kokkinidis hanno confermato la piena disponibilità della loro amministrazione a dare vita a progetti concreti e duraturi, sottolineando come questo gemellaggio rappresenti per Nea Propontida un’opportunità preziosa di stringere legami con l’Italia e con una comunità che ha dimostrato grande apertura e spirito di collaborazione.

Il Comune di Ruoti ringrazia il Sindaco Manolis Karras, il Vicesindaco Konstantinos Kokkinidis e l’intera delegazione greca per la partecipazione e per l’entusiasmo dimostrato. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a sostenere le iniziative che nasceranno da questa collaborazione, contribuendo attivamente alla crescita della propria comunità in una dimensione internazionale e partecipando agli eventi e ai progetti che verranno realizzati nei prossimi mesi.